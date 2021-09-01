中國為首的東南亞PMI陷入收縮　溫和滯脹迫在眉睫

新冠肺炎變種病毒肆虐，拖累東南亞各地8月份製造業採購經理指數(PMI)齊齊深陷收縮區間，連堪稱世界經濟穩定器的中國最新數據亦備受威脅，經濟逆風正在加劇。曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)更於外媒撰文，再三警告當前通脹過熱已引發溫和滯脹，中期風險恐縈繞不散。

高通脹一旦失控，同時經濟不升反跌，滯脹將無可避免。繼日前公布的內地8月份官方製造業採購經理指數(PMI)急插至50.1，主打中小企的財新中國製造業PMI更降至49.2，不但是去年5月以來首次失守50盛衰分界線，重返萎縮區間，更創去年2月後新低，經濟下行壓力驟增。值得留意的是，從分項指數顯示，上月製造業購進價格指數和出廠價格指數均有小幅上升，反映通脹尚未降溫。

受訪內地製造商稱，受原料漲價和運輸費用上升的衝擊，原材料購進價格指數自5月後首次出現加速，業界對未來一年的樂觀度也續徘徊7月的15個月來低位。財新智庫高級經濟學家王喆坦言，7月下旬開始的新一輪疫情，是去年第二季國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴峻挑戰。受此影響，8月製造業景氣度下降，就業市場也略有惡化。因供求雙降，導致上月製造業就業指數跌入收縮區間，為5個月來首次。

內地國務院常務會議昨日指出，決定加大對中小微企業紓困力度，針對生產成本升、應收賬增、疫情及災情問題，並加強政策儲備做好跨周期調節，同時宣布再新增3,000億元人民幣支援小微企再貸款額度。

除台灣、日本及南韓之外，東南亞多國皆陷50以下收縮水平。印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞的製造業PMI於8月都是「四字頭」，反映出導致工廠停產或減產的防疫封鎖措施帶來衝擊。其中，越南的PMI從7月的45.1降至40.2，創自去年4月來新低。即使台日韓的PMI仍處於50以上的擴張水平，但均見放緩。

東南亞區內復甦步伐脆弱且不均，更重要是工業商品價格始終居高不下。以內地為例，7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增9%，與今年5月看齊，同為2008年9月後最高。儘管中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦昨指，大宗商品供求基本面並未出現根本性改變，價格上升是短期現象，但內地宏觀政策不急轉彎的同時，仍需有轉彎餘地。因他認為，這次通脹有全球範圍流動性超級氾濫的背景因素，油價、糧價等供給剛性強的產品價格漲幅較大，晶片短缺也會持續一段時間。

同樣地，魯比尼今年已多番警示滯脹來勢洶洶，尤其是美國。直至近期，他更關注中期風險，因現時溫和的滯脹已發生。儘管採取了多重貨幣、信貸和財政刺激措施，但美國和不少經濟體的通脹率正在上升，經濟增長卻放緩。

對於樂觀主義者堅持只要變種病毒消失，全球供應鏈將突破樽頸位，魯比尼反指，各項通脹指標持續性愈來愈強。從中長期來看，負面的供應衝擊或難解，由去全球化、發達經濟體與主要新興市場的人口老化、中美冷戰遲遲未解決，以至氣候變化擾亂農業並導致食品價格飆升等，均可能壓抑潛在經濟增長，而美國經濟可能重現1970年代的滯脹格局，最終甚至會導致嚴重的債務危機。

事實上，為應對與日俱增的通脹及債務危機，全球央行已密密增持抗通脹的黃金。世界黃金協會(WGC)最新數據顯示，今年第二季全球央行淨買入200噸黃金，按季增近五成，規模創2年來單季最多，其中新興市場的央行已重新成為黃金買家，如泰國的黃金儲備已增至244噸，創出歷史新高。

美國聯儲局部署年內收水，其他央行的貨幣政策前景亦備受關注。曾在日本央行負責幣策事務的門間一夫表示，無論即將舉行的選舉會令日本政治領導層出現任何變動，或聯儲局是否縮減買債，日本央行都會繼續放水刺激經濟；反觀多位歐央行官員就認為，是時候減少刺激措施。

門間一夫認為，日本政府想讓經濟穩定，而改變貨幣政策，卻可能引發巨大的市場反應，因此無論誰主政，貨幣政策都不會成為議題。他指出，有別於其他經濟體，日本物價已連續12個月下跌，因此無論誰上任，都會希望日本央行繼續抗擊通縮風險，而不需要政府額外支援。

他又提到，由於聯儲局已暗示今年將開始縮減買債，日本央行持續寬鬆可能會令日圓兌美元保持疲弱。不過，如果美國經濟受到疫情擴散的打擊，導致股市恐慌式下挫，或者阿富汗等地緣事件引發市場避險，日圓年底前可能上漲，屆時日本央行還可能需要擴大刺激規模。

事實上，日本原本期望奧運可帶來經濟刺激，但種種防疫限制下大打折扣。關西大學名譽教授宮本勝弘估計，東京奧運會及殘奧會給日本帶來的經濟收益約6.14萬億日圓，但賽事主辦方包括東京都政府和日本中央政府的損失也將超過2萬億日圓，還未包括疫情帶來的不利影響。

日本央行副行長田部昌澄暗示，在破紀錄的感染個案迫使緊急狀態擴大和延長後，該行可能在本月的政策會議下調經濟評估，並重申經濟仍處於「嚴峻狀態」。

另邊廂，再有歐央行官員提倡收水，荷蘭央行行長Klaas Knot表示，歐元區通脹前景顯著改善，或足以讓歐央即時減少刺激措施、明年3月結束抗疫緊急買債計劃，繼而回復疫前政策。歐央行副行長德金多斯亦稱，歐元區經濟增長速度較預測快，該行將把這一因素納入政策決定。