樓價UPDATES：內地生搶盤　僅睇相即租淘大

內地學生搶租盤，牛頭角淘大花園兩房單位，同類租客僅睇相，即以每月1.48萬港元承租單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣峻峰花園B座高層2室，實用面積約450方呎，兩房間隔，叫價820萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價約17,778元，新買家為同區客租轉買，原業主早於1988年以約37.872萬元購入，是次轉售帳面獲利約762.128萬元，物業升值逾20倍。

●鰂魚涌華蘭花園玉蘭閣高層A室，實用面積約383方呎，兩房間隔，近日以800萬元成交，實用呎價約20,888元，原業主於2013年7月以約500萬元購入，持貨約8年轉手帳面獲利約300萬元，屋苑現有20個二手放盤，入場費由705萬元起。

●北角城市花園2座中層F室，實用面積約807方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,412萬元承接，實用呎價約17,497元，屬市價水平，原業主早於1998年11月以390萬元購入自住，持貨近23年帳面獲利1,022萬元，單位期內升值約2.6倍。

●堅尼地城加惠臺1座中層E室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，以1,058萬元易手，實用呎價20,229元，新買家屬於用家，原業主於2004年以245.5萬元買入，持貨17年帳面獲利812.5萬元，單位升值約3.3倍。

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九龍區

●牛頭角淘大花園E座低層8室，兩房間隔，實用面積約375方呎，業主1個月前放租，其後吸引外區客洽詢，終以14,800元租出，實用呎租約39.5元，新租客為內地學生，心儀單位間隔實用，故僅睇相即決定承租。

●長沙灣喜盈中層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，吸引換樓客承接，成交價1,200萬元，實用呎價約18,018元，原業主於2015年11月以817萬元購入，是次轉手帳面獲利383萬元，升值約47%。

●荔枝角美孚新邨8月全月成交25宗買賣，平均呎價約14,355元，屋苑8期百老匯街120號中層D室，實用面積約674方呎，原則「大兩房」間隔，望內園，吸引用家承接，單位原放盤叫價950萬元，商議後降價20萬，以930萬元成交，減幅約2.1%，實用呎價約13,798元。

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新界區

●沙田溱岸8號5座中層C室，實用面積約1,018方呎，套三房間隔，日前以1,930萬元易手，實用呎價約18,959元，原業主則於2012年以1,043萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約887萬元離場，單位升值約85%。

●沙田欣廷軒5座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤2個月，獲買家零議價下以778萬元承接，實用呎價約18,792元，原業主於2015年7月購入上述單位，當時作價430萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利348萬元，單位期內升值約81%。

●沙田第一城8月共錄23宗買賣，對比7月錄約42宗明顯回落，平均實用呎價約18,313元，屋苑8座低層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以598.5萬元易手，實用呎價約18,303元。

●上水海禧華庭1座中層H室，實用面積約394方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以532萬元沽，實用呎價約13,503元，新買家為區內上車客，已睇樓一段時間，見疫情放緩，樓市持續向好，怕通關後樓價愈升愈有，遲買更貴，即決定購入單位自用。

●元朗YOHO Town第5座低層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價5萬元，以715萬元成交，實用呎價約16,513元，新買家為上車客，早前在區內租樓，認為長遠計自置物業最划算，遂由租轉買。

●屯門海翠花園6座中層F室，實用面積約668方呎，三房間隔，放盤48小時，原業主調整價格，累積減價20萬元，獲買家即睇即買以750萬元購入作自住之用，實用呎價約11,228元。

●東涌區8月份錄75宗二手買賣，較7月83宗回落約9.6%，已連續4個月少於100宗成，其中東環8月錄得20宗，包括3A座高層3室，實用面積約595方呎，套三房間隔，享海景，開價880萬元，減價12萬元，以868萬元易手，實用呎價約14,588元，新買家為外區首置客。