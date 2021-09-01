新盤UPDATES：買家積極入市 各項目續受捧
2021年09月01日 21:29
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上月一手新盤錄得逾1,200宗成交，在樓市強勢持續升溫下，買家入市氣氛積極，購買力追捧各區一手項目。
●THE HENLEY III暫收817個認購登記
新盤需求殷切。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III正開放示範單位予公眾參加及接受認購登記。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，項目截至周三(1日)晚，共錄得817個認購登記，當中A組買家佔166票、B組買家佔651票。
●維港滙單日錄得2宗成交
臨海新盤有價有市。維港滙項目周二(8月31日)售出兩伙，合共套現3,314.63萬元。其中維港滙II的第5座9樓A室，三房一套間隔，實用面積797方呎，以1975.3萬元售出，呎價約24,784元。另一個售出的單位為第5座17樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,339.33萬元售出，呎價約24,988元。
●瑧譽洋房獨立居室售513萬元
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，錄首宗「庭園居室」成交。樓據成交紀錄冊資料，項目居室19，以513萬元售出，實用面積478方呎計，呎價約10,732元。
根據項目公契，洋房須與對應的居室一併轉讓，料上址與19號洋房屬同一組買家。資料顯示，項目19號洋房於今年4月連兩個車位售逾1.225億元。
●逸璟．龍灣一房戶成交價468萬元
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟‧龍灣剛售出第1座2樓E室，一房間隔，實用面積300方呎，連22方呎露台，以468.2萬元售出，呎價約15,607元。