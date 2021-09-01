新盤UPDATES：買家積極入市　各項目續受捧

上月一手新盤錄得逾1,200宗成交，在樓市強勢持續升溫下，買家入市氣氛積極，購買力追捧各區一手項目。

●THE HENLEY III暫收817個認購登記

●維港滙單日錄得2宗成交

臨海新盤有價有市。維港滙項目周二(8月31日)售出兩伙，合共套現3,314.63萬元。其中維港滙II的第5座9樓A室，三房一套間隔，實用面積797方呎，以1975.3萬元售出，呎價約24,784元。另一個售出的單位為第5座17樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,339.33萬元售出，呎價約24,988元。

●瑧譽洋房獨立居室售513萬元

根據項目公契，洋房須與對應的居室一併轉讓，料上址與19號洋房屬同一組買家。資料顯示，項目19號洋房於今年4月連兩個車位售逾1.225億元。

●逸璟．龍灣一房戶成交價468萬元