美國就業數據遜色　道指缺方向

美國就業數據遜色，美股周三(1日)早段缺方向，道指高開後很快轉跌，跌13點，至35,347點；標指升10點，至4,532點；以科技股為主的納指升77點，至15,336點新高。標指連升7個月後，正面臨多項風險，加上歷史經驗顯示，9月往往是標指全年表現最差的月份，值得警惕。

研究機構CFRA數據顯示，自二戰以來，標指9月只有在45%的情況下錄得正回報，而9月平均跌0.56%的表現，是一年所有月份中表現最差的。除9月外，2月份是唯一的另一個平均為負回報的月份。

更甚者，在美國總統任期的第一年，標指於9月的跌幅更大，平均會跌0.73%。CFRA還發現，在標指於7月和8月都創下新高的年份(就像今年)，標指於9月份平均會跌0.74%，只有在43%的情況下錄得升幅。

全球供應鏈問題加劇之際，零售巨頭沃爾瑪將為供應鏈業務增聘2萬工人，備戰假期旺季的需求，股價跌0.29%至147.67美元。

早年因假帳醜聞作出巨額和解的富國銀行，有指監管機構不滿該行賠償苦主和加強內控方面的進度，可能採取新的制裁措施，拖累股價周二挫5.6%，周三早段跌0.66%至45.4美元。

金寶湯第四財季經調整後每股盈利55美仙，遠勝預期的7美仙，但下個財年盈利預測遜預期，反映成本增加和工人不足的影響，股價早段仍升2.67%至42.84美元。