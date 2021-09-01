中美貿易戰續升溫！火頭燒至太陽能及潔淨能源

外國傳媒報道，美國海關開始扣留從中國公司進口的太陽能電池板，原因是這些公司被控採購新疆強迫勞動的產品；此外，美國太陽能廠商要求華府徹查中企以轉移生產地方式，非法規避關稅的行為。

據悉，美國太陽能製造商早於8月16日已向聯邦政府提交請願書，反對中國太陽能公司非法規避美國關稅。這個名為「美國太陽能製造商反中國規避」的組織向美國商務部提交請願書，要求調查來自馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池和元件，中企企圖繞道這些國家，以非法規避美國對中國的反傾銷稅和反補貼稅。

這些反傾銷和反補貼稅至少可追溯到2018年1月，當時的美國總統特朗普宣布對從中國進口的太陽能電池模組徵收高額關稅，此後4年分別徵收30%、25%、20%和15%的關稅。關稅將在2022年2月到期。

美國太陽能製造商請願指出，中國在馬來西亞，泰國和越南開設工廠，將太陽能製造轉移，以規避美國上述關稅。這些美國太陽能廠商要求將關稅擴大到中國公司在東南亞工廠生產的產品。

CPA首席經濟學家Jeff Ferry表示，在全球地緣政治博弈中，控制能源供應是至關重要的武器和優勢，「如果中國在太陽能領域取得主導地位，將帶來巨大優勢，會贏得世界上許多其他國家的支援和忠誠」。