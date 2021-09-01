【產經評論】全球荷包鬥縮水　股債攬炒在倒數

全球去年起陷入疫情大流行後，各地隨即巨量放水應付，使不同資產紛紛漲價，投資者如癡如醉，至今仍認為只要市場資金氾濫，就難出現史詩級冧市，然而災難往往就在洋洋得意時降臨！目前中國、東南亞，乃至歐洲諸國公布的經濟數據皆閃現失速信號，加上全球航運擁塞及接連天災影響商品供應，通脹壓力已浮現，業界普遍相信今年聖誕會感到切膚之痛。全球通脹升溫而經濟收縮意味正走進「滯脹」，預示股、債有難，恐躲不過經濟攬炒的宿命。

新冠疫情持續近廿個月，就如一場沒有硝煙的戰爭，今年以來受變種病毒肆虐拖累，使世上再無「抗疫模範生」，台灣、越南等地失守後，製造業供應鏈明顯受挫，零部件短缺推升價格，已開始反映在終端產品上，成為物價上揚的推手。與此同時，多國政府為了抗疫，被迫繼續擴大財政赤字，開大水喉救市，換來的「懲罰」正正就是「滯脹」。

觀乎近期中國、歐洲、東南亞諸國披露了差強人意的製造業數據，正顯示次季以來變種病毒帶來的衝擊甚大，即使有訂單，也因原材料、人力匱乏、運輸不順而禍及供應，部分地區積壓訂單量更創紀錄。以世界兩大經濟火車頭為例，中國除疫情反彈外，一連串監管風暴打擊科技和補教行業，令不少人丟掉飯碗，民營受挫加大經濟下行壓力；至於美國，下周起將停發額外失業救濟金意味刺激措施逐步退場，9至10月聯儲局料會就收水提出更明確的時間表，貨幣政策方向逆轉，將為估值高企的美股帶來嚴峻考驗。

回顧上世紀美國大滯脹及南美惡性通脹，其共通點皆是錢太多肇禍，一旦遇上外圍因素充當「灰犀牛」，即諸如當年的石油和糧食危機，就足以引發通脹失控式上行，然後就是失控式加息。眼前的全球航運業失序、疫情與天災連連，似乎正預示歷史要重演。

正因由美國主導數十年的世界經濟再陷失控邊緣，不少南美國家今年以來都主動犧牲經濟，率先收緊銀根並加息，以防範美國收水的衝擊。相比南美，中國早已洞悉危機，一年前已率先啟動貨幣正常化，且今年以來主動遏制大宗商品炒風，嚴控樓價與租金升幅，且豬價大幅滑落，穩住了通脹壓力，有條件應對滯脹風險，且從某程度看，由美國主導的世界經濟愈亂，中國制度就更顯優越性。

然而，如今最怕的是滯脹在前，通縮在後，即民眾因荷包縮水而減少消費，繼而商家要減價吸客，打工仔難加薪，形成「賤物鬥窮人」困局，這樣只怕中國亦難再獨善其身。時值全球化正瓦解，新的半球化格局正形成，宏觀經濟的平衡點及社會利益的分配格局皆醞釀世紀巨變。中國整頓科企、教育和人口政策，有序化解樓市泡沫對金融系統所構成的風險，並率先提出「共同富裕」的目標，正正就是在鋪排反全球化和中美脫鈎下的新發展格局。

全球滯脹來襲，投資者想守住財富，就只能集中發掘高息防守股，並適量配置黃金、商品和美元資產，盡量避免資產貶值。