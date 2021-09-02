Apple Watch傳將引入量血壓、規劃受孕等功能

外媒引述知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)正為新款智能手錶研發健康相關功能，包括告知血壓是否升高的工具，並內建體溫計可協助規劃受孕。

Apple股價周三(1日)急升1.67%，收報154.34美元，再創新高。

知情人士說，受孕規劃功能最快可能明年推出，還可能改良心律不整監控功能，追蹤夜間睡眠型態的方式也將升級。

根據該知情人士的說法，蘋果可望在未來數周推出Apple Watch 7，但健康相關功能大幅改良可能要等到2022年才會面世。

報道指，展望明年以後，Apple希望自家智慧表也能偵測睡眠窒息症、在感測到血氧濃度低時提供服藥指引，甚至有朝一日能偵察糖尿病。不過，上述功能是否終能推出仍在未定之天，預計推出時間也可能改變。

Apple積極研發上述智能手錶功能，反映出其在健康領域上的發展非常進取。正如智能手機iPhone以口袋型電腦的姿態取代了小型相機、手電筒和其他裝置，改造了世界，蘋果期許Apple Watch也能在健康領域掀起革命。

不過，一大挑戰是，智能手錶是戴在手腕上，但在這部位測量血糖濃度等重要生命徵象的效果欠佳。而且，健康和科學上的創新可能進展緩慢，證明健康功能安全可靠且有效，往往需要多年的努力。