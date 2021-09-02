東方日報B2：亞太製造業攬炒　滯脹恐殺到

新冠肺炎變種病毒肆虐，拖累東南亞各地8月份製造業採購經理指數(PMI)齊齊深陷收縮區間，連堪稱世界經濟穩定器的中國最新數據亦備受威脅，經濟逆風正在加劇。曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)更於外媒撰文，再三警告當前通脹過熱已引發溫和滯脹，中期風險恐縈繞不散。

高通脹一旦失控，同時經濟不升反跌，滯脹將無可避免。繼日前公布的內地8月份官方製造業採購經理指數(PMI)急插至50.1，主打中小企的財新內地製造業PMI更降至49.2，為去年5月來首次失守50盛衰分界線，更創去年2月後新低，經濟下行壓力增。分項指數顯示，上月製造業購進價格指數和出廠價格指數均有小幅上升，反映通脹尚未降溫。

受訪內地製造商稱，受原料漲價和運輸費用上升衝擊，原材料購進價格指數自5月後首現加速，業界對未來一年的樂觀度也續徘徊7月時的15個月來低位。財新智庫高級經濟學家王喆坦言，7月下旬的新一輪疫情，是去年第二季國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴峻挑戰，8月製造業景氣度因而下降，就業市場也惡化。因供求雙降，導致上月製造業就業指數跌入收縮區間，為5個月來首次。

內地國務院常務會議周三(1日)決定加大對中小微企業紓困力度，針對生產成本升、應收帳增、疫情及災情問題，並加強政策儲備做好跨周期調節，同時宣布再新增3,000億元人民幣支援小微企再貸款額度。

除台灣、日本及南韓外，東南亞多國皆陷收縮水平。印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞的製造業PMI於8月都是「4字頭」，反映出導致工廠停產或減產的防疫封鎖措施帶來衝擊。越南PMI從7月的45.1降至40.2，創去年4月來新低。即使台日韓的PMI仍處於50以上擴張水平，但均見放緩。

東南亞區內復甦步伐脆弱且不均，更重要是工業商品價格始終居高不下。以內地為例，7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增9%，與今年5月看齊，同為2008年9月後最高。儘管中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦周三(1日)指，大宗商品價格上升是短期現象，但內地宏觀政策不急轉彎的同時，仍需有轉圜餘地。他認為，這次通脹有全球範圍流動性超級氾濫的背景因素，油價、糧價等供給剛性強的產品價格漲幅較大，晶片短缺也會持續。

魯比尼今年多番警示滯脹來勢洶洶，近期他更關注中期風險，儘管採取多重貨幣、信貸和財政刺激，但美國和不少經濟體通脹正上升，經濟卻放緩。

對於樂觀主義者堅持只要變種病毒消失，全球供應鏈將突破樽頸位，魯比尼反指，各項通脹指標持續性愈來愈強。從中長期來看，負面的供應衝擊或難解，中美冷戰遲遲未解決，氣候變化擾亂農業並導致食品價格飆等，均可能壓抑潛在經濟增長，而美國經濟可能重現1970年代的滯脹格局，最終甚至會導致嚴重的債務危機。

事實上，為應對通脹及債務危機，全球央行已密密增持抗通脹的黃金。世界黃金協會(WGC)最新數據顯示，今年第二季全球央行淨買入200噸黃金，按季增近五成，規模創兩年來單季最多，其中新興市場的央行已重新成為黃金買家，如泰國的黃金儲備已增至244噸，創歷史新高。