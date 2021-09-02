美股收市個別發展　納指創新高

美國就業數據遜色，美國股市周三(1日)個別發展，道指收報35,312點，跌48點或0.14%；標指收報4,524點，升1點或0.03%；納指收報15,309點，升50點或0.33%，創收市新高。

標指連升7個月後，正面臨多項風險，加上歷史經驗顯示，9月往往是標指全年表現最差的月份，值得警惕。研究機構CFRA數據顯示，自二戰以來，標指9月只有在45%的情況下錄得正回報，而9月平均跌0.56%的表現，是一年所有月份中表現最差的。除9月外，2月份是唯一的另一個平均為負回報的月份。

更甚者，在美國總統任期的第一年，標指於9月的跌幅更大，平均會跌0.73%。CFRA還發現，在標指於7月和8月都創下新高的年份(就像今年)，標指於9月份平均會跌0.74%，只有在43%的情況下錄得升幅。

全球供應鏈問題加劇之際，零售巨頭沃爾瑪將為供應鏈業務增聘2萬工人，備戰假期旺季的需求，股價收跌0.22%。

金寶湯第四財季經調整後每股盈利55美仙，遠勝預期的7美仙，但下個財年盈利預測遜預期，反映成本增加和工人不足的影響，股價全日升2.06%，收報42.59美元。

數據方面，美國8月ADP私人職位增長37.4萬個，遠少於市場預期的61.3萬個，但較前一個月經向下修訂的32.6萬個有所增加。期內大部分職位來自休閒和酒店業，增加20.1萬個職位。

美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)意外地由前一個月的59.5點升至59.9點，有別於市場預期降至58.6點，顯示製造業擴張速度加快，亦反映訂單和生產均見增長。

此外，美國7月建築開支按月升0.3%，升幅高於前一個月的0.1%和市場預期的0.2%。