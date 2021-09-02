鄧建初：港股淡風陣陣吹　散戶如何調整心態贏錢？

香港股票市場向來是外向型，深受外圍所帶動。以前未有大量中資股加入恒指成分股前，主要是開市時段跟隨美股而升跌，中段改而跟隨日本股市起舞。

時移世易，日經指數對恒指已完全起不了作用，代之而起的，是即市改為緊隨內地A股上落。箇中原因當然是恒指服務公司引入多隻中資巨企成為恒指成分股，並逐漸加重其所佔比例，取代了本地藍籌公司的影響力。

隨着美國制裁中概股，內地同時進行行業整頓，尤其科網股巨企，殃及池魚，令恒指節節敗退，間中只有反彈而沒有真正回升迹象，連帶一向免疫於恒指的新股市場也吹淡風。以往超額認購數百倍，是信心保證，現時卻是令人大失所望。近期上市的兩隻生物科技股，一掛牌瞬即跌破招股價，首日收市跌幅更逾兩成以上，大手借孖展的股民蝕息更輸股價，計埋成本輸三成以上，真是賠了夫人又折兵。幸好初哥及時發覺新股市場勢頭不對，不敢叫朋友們認購，避過了一劫。

下跌浪中，縱使一浪比一浪低，但總有反彈時刻。其實是下跌一定程度後，淡友大戶們賺夠了而進行的補空倉行為。加上亦有趁低買入博短線反彈、或覺得抵買之長線好友們的推波助瀾，恒指間或有可觀的反彈幅度，初哥就是擅長捕捉跌市撈底之技術，屢建奇功。

唯一眾散戶往往誤判，以為是升浪開始，察覺不到只是短期反彈。眼見股價突破高點而紛紛追入，幸運地買中了方向，急升時又以為可更上一層樓，不懂趁高食胡。掉頭時，後悔並無於高位沽貨套利，望住高位而不肯設止賺位來保障利潤。直至跌穿買入位時又不肯輕微止蝕離場，再跌時才恐懼低處未見低，心思思想引刀成一快，結果當然是採取「鴕鳥政策」死抱不放算了。

初哥認為，在此種市況中，一定要調整作戰心態，否則蟹貨在手，重返家鄉附近時，大多數是沽貨止蝕離場。往後大市重啟升浪，便會因後悔止蝕沽出而不敢入市，正是「一朝被蛇咬，三年怕草繩」的寫照。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)