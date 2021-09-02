鄧澤堂：中生製藥業績向好

港股8月份備受內地監管企業的因素困擾，曾跌至24,581點創年內新低，及至月尾跌勢才有所喘定，並於配合大成交下收復10天線。全8月計，雖然市況波動，但港股其實僅跌82點。展望短線走勢，現階段估計徘徊26,000點，如指數能重返並企穩26,400點水平，上行目標可進一步推升，年底仍看27,800點。

集團表示，集中從事人用疫苗研發、生產及銷售的北京科興中維的表現突出，旗下疫苗已在逾50個國家獲批緊急使用及附條件上市，並進入世衞緊急使用清單。而包括科興中維在內的聯營及合營公司集團為集團帶來75.85億元⼈⺠幣之盈利貢獻，扣除相關稅項後，實質盈利貢獻約69.1億元⼈⺠幣，較預期理想，投資者可以留意股價往後動力。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)