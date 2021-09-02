鄧澤堂：中生製藥業績向好
2021年09月02日 07:30
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港股8月份備受內地監管企業的因素困擾，曾跌至24,581點創年內新低，及至月尾跌勢才有所喘定，並於配合大成交下收復10天線。全8月計，雖然市況波動，但港股其實僅跌82點。展望短線走勢，現階段估計徘徊26,000點，如指數能重返並企穩26,400點水平，上行目標可進一步推升，年底仍看27,800點。
中生製藥(01177)公布，截至今年6月底止6個月，中期股東應佔盈利按年增583.6%至84.8億元⼈⺠幣，每股基本盈利為45.15分⼈⺠幣；集團擬派第二季股息每股2港仙，連同第⼀季股息，上半年共派股息每股4港仙。若扣除應佔聯營及合營公司盈利及相關稅後之股東應佔盈利為15.75億元⼈⺠幣，按年增22.9%。
集團表示，集中從事人用疫苗研發、生產及銷售的北京科興中維的表現突出，旗下疫苗已在逾50個國家獲批緊急使用及附條件上市，並進入世衞緊急使用清單。而包括科興中維在內的聯營及合營公司集團為集團帶來75.85億元⼈⺠幣之盈利貢獻，扣除相關稅項後，實質盈利貢獻約69.1億元⼈⺠幣，較預期理想，投資者可以留意股價往後動力。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)