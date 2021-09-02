納指續創新高　金價偏軟

●美匯指數報92.44；港匯見7.7769；離岸人民幣(CNH)報6.4518；美元兌日圓處110.08；歐元企1.1841，英鎊見1.3771。金價報1,813美元。布油報71.29美元，紐油報68.23美元。比特幣企4.86萬美元水平。道指期貨變動不大。

●美國車企福特汽車(Ford Motor)公司通知其員工，由於全球晶片短缺，將削減其F-150農夫車和其他部分車型的產量。

●外媒引述知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)正為新款智能手錶研發健康相關功能，包括告知血壓是否升高的工具，並內建體溫計可協助規劃受孕。

●美國8月ADP私人職位增長37.4萬個，遠少於市場預期的61.3萬個，但較前一個月經向下修訂的32.6萬個有所增加。期內大部分職位來自休閒和酒店業，增加20.1萬個職位。

●美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)意外地由前一個月的59.5點升至59.9點，有別於市場預期降至58.6點，顯示製造業擴張速度加快，亦反映訂單和生產均見增長。

●美國7月建築開支按月升0.3%，升幅高於前一個月的0.1%和市場預期的0.2%。

●港股ADR指數收報26,233點，升204點或0.78%。

●即月恒生指數夜期收報26,119點，升193點， 高水91點，成交15,939張。

●紐約期油收報每桶68.59美元，升9美仙；布蘭特期油收報每桶71.59美元，跌4美仙。

●石油輸出國組織和盟國(OPEC+)周三(1日)開會，不夠一小時即通過維持10月份每日增產40萬桶。

●紐約12月期金收報每安士1,816美元，跌0.1%。

●英國富時100指數收報7,149點，升30點或0.42%；法國CAC指數收報6,758點，升78點或1.18%；德國DAX指數收報15,824點，跌10點或0.07%。

●評級機構惠譽發表報告指，預期歐洲央行將在2025年之前保持利率不變，並相信該央行可能會至少在2024年之前繼續其債券購買計劃。

●全球航空業災難未完！商務旅行將回不到疫前水平。

●聚焦主業！字節跳動擬徹底退出證券業務。