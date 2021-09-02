今時今日港股不用再怕美股冧市？後市關鍵在…

最新公布的經濟數據顯示，內地經濟增速正在放緩，由於8月監管風暴愈演愈烈，相信未來兩、三個月的數據仍會令人失望，變相令整個下半年經濟下行壓力比想像般大，中資股的估值受壓，豈無原因。

之不過，雖然港股尚會有調整壓力，但卻不會因此而倒下。相反，一旦美股觸發全球大冧市，拖低港股，大家要準備好流動現金，把握抄底時機。點解咁講？

香港作為內地唯一一個可接觸國際市場的境外金融中心，內地極須要保住港股，以保住中國資產的國際定價權。若然港股一沉不起，非但只係香港金融業災難，更直接影響中國資產價格及中國企業的境外融資渠道。

另一點係，人民幣要推動國際化，香港絕對是一個重要平台。目前香港亦是最大的離岸人民幣中心。若然香港金融中心有咩差遲，亦足以影響人民幣國際化部署。

所以，見到內地遲遲未有推大灣區理財通，並不意外，皆因要留啲救市措施喺手，一旦美股冧市，拖累港股，合適時候內地將再放北水南下救市。

事實上，對於今時今日的內地而言，金融成重要的「戰鬥」工具，只要保持內部穩定，金融市場保持開放，可藉布置股市發揮資產升值效應，撓動內部需求及支援企業景氣。

是故，若美股落閘放狗，往後港股與中國經濟及A股的連動性將會增強，反正港股逾七成市值來自中國股份，而北水又係主要參與者，這是合情合理的劇本推演。所以說，兩地政府一再強調，未來兩地要加強經貿和金融合作，搞好自已個場，就不用怕美國來收割！內地保持門戶大開，就不怕唯利是圖的外資不回來。

過去，美國冧市前，金融大鱷慣常會大舉沽空香港股票、期貨、和匯市等，圖當香港市場是提款機，多邊獲利。可如今中國資金已取代外資成港股主場，有強大對手，難怪外資都唔敢明目張膽興風作浪。故即使外圍真係有大冧市，已先行在北水主導下進行調整的港股，表現可能沒大家想像般差。反而，內地的監管風暴何時完結，兩地何時通關，當局何時起手搞活兩地股市以刺激內需、抗衡外圍風險，這些發展才是港股後市的關鍵。

東網產經專欄作者 帥哥