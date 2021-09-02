石醴泉：科網股的危與機

在過去大半年，中國政府收緊了不同行業的監管，一浪接一浪，包括互聯網企業數據安全問題和禁止校外培訓機構盈利等。每個行業監管收緊背後原因各有不同，但今天只集中討論對科網股的影響。

要了解收緊的影響，定要明白背後邏輯，從各方面資料來看，估計原因有三。第一，防止國民數據機密外洩，影響國家安全；第二，防止壟斷，增加競爭；第三，減少大企業對員工的剝削。這3個原因會對整個行業帶來翻天覆地的影響。

馬雲在多年前就曾經講過，現代世界的數據就等同於上個世紀的石油。從分析用戶數據，便可了解到其喜好和習性，從而可以更準確地把服務和產品推薦給他們。國家當然也明白數據的重要性，為免影響到國家安全，那應該如何防止數據洩漏到國外？

中國的數據安全法在今年6月10日通過，並於9月1日實施。從滴滴出行美國上市事件中推斷，國家對外國資金投資於境內互聯網企業會更加小心謹慎，估計這會影響未來外資投資於內地科網行業的意欲，同時也會增加現有風險基金(Venture Capital Fund)希望從上市中退出現有投資的難度。但從正面角度來看，投資資金少了，反而代表現有資金可以更容易便入股到有潛力的初創企業。

在防止壟斷方面，科網大公司擁有的數據優勢，小公司或非科網企業難以匹敵。但從最近發展來看，此數據壟斷優勢或將會結束。市場上已有人談及數據會否歸國家擁有，只要付點費用，在不影響國家安全的基調下，小公司和非互聯網公司也有機會使用現在科網大公司才有的數據。但要把數據化成金礦，前提是要明白數據的本質和有分析數據能力，所以單單是數據開放不代表每間公司都能從中獲益。

另外一點就是中國互聯網行業目前基本上分為兩大陣營，他們各自的支付系統不能在對手的陣營內使用，但估計這也會改變，競爭增加可能直接影響他們支付業務的獲利能力。

最後，在減少大企業對員工剝削方面，現在靠科網平台獲得訂單的送餐小哥或的士師傅等，他們和平台沒有直接僱傭關係，大部分是以自由身加盟，所以平台不需要為他們繳交社保。但如法例改變，要幫送餐小哥交社保的話，根據內地媒體計算，內地最大送餐平台每年支出可能多達400億元人民幣，這種計算方法當然很粗略，但也可以了解到可能帶來的潛在影響。

但這是否代表科企股再沒有投資價值？答案是否定的。雖然他們的數據優勢或會減少，但其經濟規模和網絡規模效應(Networking Effect)依然存在，但他們的估值或許將難以維持之前的水平。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)