鄧聲興：新材料PVDF需求爆發　行業前景佳

太陽能光伏電池背板所用的PVDF薄膜需求向好。

聚偏氟乙烯(PVDF)作為鋰電、太陽能材料之一，在碳中和的大背景下，受惠下游新能源車組裝、太陽能、鋰電，以及5G等高增長領域氟材料應用的需求爆發，內地PVDF市場供不應求，PVDF價格較2021年上半年相比急升75%。截至8月30日，鋰電級PVDF市場平均報價已達到每噸29.5萬元人民幣(下同)，漲幅高達164%。

由於PVDF的火爆，主要原料R142b同樣供應緊缺，平均報價從年初的每噸1.6萬元上漲到8月的11萬元左右，增幅達588%。生產1噸PVDF約消耗1.65噸的R142b，耗量較高，PVDF價格暴漲的利潤很大一部分貢獻給了R142b產品。因此對於配套有R142b裝置的企業成本端壓力相對較小，生產和業績的穩定性更高。

與此同時，供給端嚴重緊張也造成其他應用領域的PVDF粉料、粒料價格水漲船高。PVDF粉料目前每噸報價達到25.5萬元，較第一季大幅上漲264%；粒料目前報價24萬元，較第一季價格上漲升243%。

PVDF價格持續飆升，主要由於近兩年新能源汽車推動鋰電池行業快速放量，以及太陽能裝機容量提升，對PVDF的用量大增。預計未來5年，鋰電、光伏等使用PVDF的需求複合年增長率(CAGR)將在40%以上。

另一方面，鋰電池級PVDF生產存在一定壁壘，現階段已有生產技術的企業仍受制於擴產周期長約2至3年，無法迅速提高產能，產能增速嚴重滞後於鋰電池需求增速。由於PVDF的供不應求短缺難以解決，價格將持續高位運行，行業現處於景氣向上的階段，且未來長期仍處於高速成長階段。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為證監會持牌人士，並未持有上述股份)