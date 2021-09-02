澳洲3大城市聯排別墅「大晒冷」　首期低至23萬港元

位於悉尼下北岸Artarmon的Tresor與Chatswood僅一站之隔，擁一流的教育資源，一直深受家庭和高薪階層的喜愛。

澳洲一向是港人移民的熱門地區，而且樓價長升長有，為了讓投資者揀選心水的物業，Ray White今期一次過精選悉尼、墨爾本、布里斯本三大城市的優質聯排別墅項目！當中更覆蓋少有新盤推出的悉尼北岸Chatswood及Artarmon區；港人熱愛的墨爾本搶手地段Doncaster East及Mount Waverley區；以及離布里斯本市中心20分鐘的低水筍盤。是次聯展提供三房或以上屋型，入場首期僅需23萬港元，買家更有機會享有限定5厘租金保障計劃。

Ray White今次希望為有意欲移民澳洲、尋求優質學區和便利生活的讀者揀選優質樓盤。移民讀書要贏在起跑線，選擇鄰近優質校網的地區，而交通便利的落腳點有助更快融入當地生活，加上聯排別墅在澳洲當地非常搶手，一盤難求，絕對是自住及投資的首選。

悉尼在過去一年樓價已上升18%，其市中心北岸更深受當地中產人士歡迎，其優質校區包括North Sdyney Boy High School、North Sydney Girls High School等，加上全新的鐵路已落成，而且將來延伸至市中心的全新線路會在2024年落成，不論在學校、購物、出行方面都相當方便，所以該區近年樓價飛升，當地的一房單位平均二手成交價達150萬，最近在Lindfield的二手聯排別墅更以超過700萬拍賣，可見悉尼北岸的樓盤是趨之若鶩。

今期第一個要介紹的樓盤是位於Artarmon，悉尼下北岸的聯排別墅，是該區5年內唯一新盤。Artarmon與Chatswood僅一站之隔，而且擁一流的教育資源，其中Artarmon Public school為悉尼第一的公立小學。第二個是位處悉尼上北岸中心地帶的Lindfield，同樣擁有極佳校網，附近名校林立，小學方面Lindfield Public School，而中學則有Killara男女公立中學、當中Killara更是澳洲綜合性最高的公立學校之一，是尖子搖籃。

最近澳洲一大喜訊是布里斯本成為奧運2032年的舉辦城市，從過往經驗而言，奧運實際上能帶動當地基建，甚至對整個經濟帶來效益，例如製造大量就業機會及經濟增長等連鎖效應，令更多人口搬進去這個地方尋找機會，更多住屋需求令樓價及租金上升。

由於天然資源豐富及天氣經常晴朗，最近布里斯本成為愈來愈多國際移民人士及澳洲人的移居首選，而且當地樓價僅是悉尼的6至7成，但當地平均家庭收入與悉尼相差無幾，但移民至當地不論是樓價可負擔性及生活品質均有所提升。

今次為大家帶來位於布里斯本馬場圍畔唯一大型聯排别墅屋苑，項目處於傳統豪宅區Ascot，離市中心僅20分鐘，步行7分鐘可達火車站及購物中心，是近市中心多年來少有的大規模聯排別墅項目。Ascot屬於罕有貴族名校區，匯聚百年歷史頂級私立女校St Margaret’s Anglican Girls School及Ascot State School等名牌學府，深受家長歡迎。

墨爾本東南面為當地人及亞洲人家庭熱門移民地區，原因是當地優質的私立和公立的中小學集中在東南區。因此今次Ray White揀選了位於東南區的大型時尚聯排別墅屋苑75 Central，項目提供2至4房單位，9成單位更連雙車位，3房戶型僅需50餘萬澳元，而4房戶型只需60餘萬澳元，可以算是該區性價比最高的上車屋苑，所以建議買家可以先投資後自住，尤其今次發展商亦提供一年5厘租金保障計劃，售價由270萬港元起，首期僅由27萬港元起。

若想選擇東部及西南部更成熟的地區，Ray White推介有小香港之稱的Doncaster East和Mount Waverley，Doncaster East附近的環境非常優美，購物亦十分方便，當地有Doncaster Westfield，而且10分鐘車程便到達 Box Hill Central。另外，項目位處Beverley Hills的小學校區。而Mount Waverley最吸引家長必定是Mount Waverley 中學，其地理位置亦相當優越，10分鐘開車至The Glen及Chadstone購物中心。

Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲聯排別墅聯展，屆時設有免費講座，特意邀請三位專家為大家全面分析悉尼、墨爾本、布里斯本的最新樓市走勢、樓價分析及預測，提供最貼地的置業、投資小貼士，助大家打開上車之門。

悉尼

主題：北岸聯排別墅投資價值

主講:悉尼北岸地產代理公司創辦人Reuben Mak

日期：9月5日（星期日）

時間：下午4時

墨爾本

主題：東南面最宜居地區 細價樓上車攻略

主講:澳洲最大地產代理銷售總監Felix Xu

日期：9月4及5日（星期六、日）

時間：下午1時

布里斯本

主題：2032年奧運主辦城市樓市分析全面睇

主講:逾15年經驗澳洲物業投資者Nicole Tam

日期：9月4日（星期六）

時間：下午4時

人數有限，立即登記！

【澳洲聯排別墅聯展】

日期: 9月4及5日(星期六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室