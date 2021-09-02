港股漲逾300點　騰訊升破500元　快手飆逾一成

港股升幅擴至300點，恒生指數高見26,332點。國企指數升150點；科技指數漲200點或3%，跑贏大市，主板成交550億港元。

大型科網股強勢，騰訊突破500元大關，股價飆逾4%，高見510元。美團升4.8%；阿里巴巴升3.4%；京東集團升2.5%；小米集團升2.4%。

快手獲納入港股通名單，股價曾飆逾11%，高見93.5元，暫維持逾10%升幅。早前跌得殘的新東方在綫飆12%，是表現最佳科指成分股；金山軟件升6.5%；嗶哩嗶哩及萬國數據漲6%。

其他重磅藍籌個別發展，香港交易所升3.3%，合力推高大市。中國移動及中國海洋石油升約1%。中國平安跌1.4%，是表現最差藍籌；滙豐控股跌1.3%；友邦保險及建設銀行跌約1%，窒礙大市升勢。

【09:20】港股升勢持續 ATMX領漲 快手飆逾7%

資金回流中概股，帶動港股持續反彈，恒生指數升175點或0.67%，報26,203點；國企指數高開109點或1.19%，報9,381點；科技指數升130點或1.96%，報6,824點。

大型科網股領漲，美團升3.9%，是表現最佳藍籌；騰訊升2.1%；阿里巴巴升2.9%；小米集團升1.4%，合共貢獻恒指191點，多過大市升幅。另外，京東集團升1.1%；快手被納入港股通名單，股價飆7.2%重上90元。

金融股拖低大市，中國平安跌1.7%；友邦保險跌1.4%；滙豐控股跌1.2%，是表現最差幾隻藍籌。