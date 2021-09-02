許繹彬：留意恒指能否企穩26100點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，8月因內地屢次傳出監管風暴，導致不論科技、醫藥、還是教育板塊，均跌得慘不忍睹；在美國上市的中概股調整幅度亦見驚人。在種種不利因素的籠罩下，上月恒指亦曾跌至今年低位24,581點。