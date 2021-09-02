許繹彬：留意恒指能否企穩26100點
2021年09月02日 10:47
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，8月因內地屢次傳出監管風暴，導致不論科技、醫藥、還是教育板塊，均跌得慘不忍睹；在美國上市的中概股調整幅度亦見驚人。在種種不利因素的籠罩下，上月恒指亦曾跌至今年低位24,581點。
然而，大市近日在「股王」騰訊控股(00700)及美團(03690)的買盤帶動下，出現V形反彈，更一口氣彈升至26,000點水平。許認為，早前突然出現V彈，相信是淡友在黑期被挾淡倉所致，而宏觀資金流的去向、港股主要動力北水，暫仍錄得淨流出，所以大市是否轉勢仍有待確認。儘管港股在香港交易所(00388)及科技股的帶領下，升穿26,100點的心理關口，但早前港股每觸及此處，沽盤便相繼湧現，或大市升勢拖慢；因此現看大市能否企穩此水平，希望能在成交配合下，能再突破下一個阻力區間約26,400水平，並以25,800作重要支持區。
踏入9月，暫時外間唱淡聲音多於唱好，有的更唱淡至22,000點水平，本月究竟是否會出現「一致睇淡，必有反彈」的定律，投資者請拭目以待。油價連日來由低位反彈，相反油股股價看似未有配合，因此投資者可留意相關的股份，中國石油(00857)不妨可以多加留意。