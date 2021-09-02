【高盛推介】騰訊重上500元關 資金兩邊部署
2021年09月02日 11:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：經過早前的3連跌後，騰訊控股於本周二(31日)起連升3日，承接周三(1日)升勢，周四(2日)早段繼續做好。早上高開約2.2%後升幅擴大，最高見510港元，突破1個月高位，連續第3日上升，累計至今升逾9%。
有券商指出，騰訊今年第2季內地遊戲收入中有僅2.6%來自16歲以下玩家，去年第4季18歲以下的未成年用戶則佔約6%。該行料新規對騰訊盈利影響僅約3%。據騰訊報表披露，騰訊周三於聯交所場內回購21萬股，涉資約1.02億元。
觀察個股輪證資金流向，認沽證於周三獲資金轉向流入，有約1,540萬元，為周三最多資金流入的認沽證相關資產。
牛熊證方面，則見周三部署牛證的資金沽出遠牛，並轉倉部署貼牛，較集中在470元以上收回價的貼牛。熊證則於周三繼續獲資金流入，有約510萬元，集中在510至520元收回區域的貼熊。
觀察港股通資金流向，見周三北水轉向買入騰訊，錄得約11.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價500至600元間、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購證(21857)。貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(22789)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市騰訊牛證(63267)，與現價有約47元收回距離。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.7倍，行使價500至600元間、3個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
騰訊牛證63267，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，新上市貼牛。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.6倍，行使價400至500元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.8倍，價外、低面值。
熊證方面，投資者須注意周三市場留意的520元收回區域的貼熊，與現價不足5%差距，風險過高。因此可考慮收回價稍遠，但仍屬近熊的騰訊熊證(54082)，與現價有約33元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(57152)，與現價有約43元收回距離。
騰訊熊證54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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