「債王」格羅斯：債券跟現金一樣是垃圾投資

著名基金管理人、人稱「債王」的格羅斯(Bill Gross)於個人網站發表文章指，美國長期國債孳息率太低，購買它們的基金則屬於「投資垃圾桶」。

文中指，未來12個月的10年期美債收益率可能從當前的1.3%左右，升至2%，投資者則變相損失約3%。同時，現金長期以來一直是垃圾，而股票盈利若低於雙位數的增長預期，亦可歸類於「垃圾」類別。

現年77歲，在2019年退休的格羅斯長時間看淡債券，他於3月接受外媒採訪時表示，他開始在1.25%左右做淡美國國債。此後，美債遭到拋售，但疫情反覆引發對經濟增長的擔憂，及後亦出現反彈。

他亦於周一的報告中表示，目前積聚的供需形勢不利於美債，稱當前水平的孳息率「只有上漲」。報告指，聯儲局一直在通過量化寬鬆計劃吸收約60%的淨美國國債發行規模，惟當局表示可能於短期內縮表，外國央行和投資者的需求亦同時減弱；但未來至少1.5萬億美元的財政赤字表明國債供應將保持高位。

他在報告中提問，在2022年中以後，非公開市場吸收此60%的美債意願有多強？以現時利率為財政支出融資，還能持續多久？