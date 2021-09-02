【瑞通推介】港交所升穿500元關　投資者反手做淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據差過預期，道指周三(1日)收報35,312點，跌48點或0.1%；納指則升0.3%，創收市新高。

恒指周三收報26,028點，升149點或0.6%，3連升並重越20天線。周四(2日)早段再漲逾300點，高位重上26,350點之上，其後升幅收窄至約100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾9,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1.2億元，反映投資者預期大市升勢未能持續。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

美團周三曾高見257元的逾1個月高位，收升1.8%於253.4元，連升3個交易日並重越50天線(253.1元)。據報滴滴宣布成立工會，包括美團等科企也在研究內部勞工權利組織的可行性，分析認為是配合中央要保護工人免遭剝削。另外，據報美團投入5億元人民幣成立的「美團青山科技基金」正式啟動申報，助力綠色低碳創新技術研發發展。美團繼周二(31日)錄高達36.7億元沽空金額，周三續錄最大沽空額，達17.6億元，沽空比率12.5%。周四早段股價再漲約5%，高位升穿266元，惟逼近100天線(270元)遇阻力，其後升幅收窄。超過2,000萬元在周三淨流出其好倉，淡倉則有逾1,700萬元淨流入。

香港交易所周三在500元關口前止步，收報494.2元，升0.7%，重上20天線。外電引述消息指，新加坡交易所正考慮放寬對特殊目的收購公司(SPAC)的上市規定，包括下調最低市值要求等，並希望盡快公布諮詢結果。另一方面，港交所將在今季就SPAC上市制度具體建議諮詢市場意見。港交所周四早段最多升4%，高見514元，其後升勢放緩，於500元關口之上徘徊。周三分別有逾830萬元和近80萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地深化醫療服務價格改革試點，完善價格項目規範。藥明生物周三曾挫5%，低見114.3元，全日跌幅收窄至3%，報116.8元，險守10天線。周四早段高開後回落，受制於120元關。周三分別有逾460萬元和約10萬元淨流入其好倉和淡倉。

海螺水泥連日急漲，周三最高見45元的近3個月高位，全日高收5.3%於44.35元。公司日前公布以總代價4.43億元人民幣向控股股東收購海螺新能源全部股權。另有券商指隨着8月水泥啟動漲價，預料海螺水泥下半年盈利情況有望逐步修復。股份周四早段曾升逾1%，突破45元，再創3個月高位，其後一度轉跌。其輪證好倉昨錄逾60萬元淨流入。另外，周三中國建材認購證有近2,800萬元淨流入，為周三最多資金淨流入的個股好淡倉項目，情況罕見。

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