颶風重創墨西哥灣80%油產　復原料需至少兩周

4級颶風艾達(Ida)周日(29日)登陸美國路易斯安那州。重創當地墨西哥灣的能源產業，各大企業高層於周三(1日)表示，正全力準備重鋪管道等重啟海上作業工作，惟煉油廠恐需數周時間才能恢復正常營運；同時，政府部門正努力修復當地電力及供水設施。

外媒報道，風暴暫停墨西哥灣地區約80%的石油產量。災後受損的道路、電力和運輸設施更放緩能源公司對海上作業平台和管線進行空中測量的行動，而這些調查行動是恢復生產的第一步。

颶風正面吹襲路易斯安那州富爾雄港(Port Fourchon)是墨西哥灣供油設施的重要交通樞紐，是海上船員運輸、燃料和設備供應商所在地，亦是將石油送往加工廠的管線樞紐。離岸產業燃料供應商Stone Oil Distributor營運總監Tony Odak指，該地區已被徹底摧毀，當地亦有各類基礎設施需要重建。

荷蘭蜆殼公司(Royal Dutch Shell)表示，公司位於Houma的一處設施受到嚴重破壞後，該公司正建造新的直升機場以運送機組人員。其他石油公司亦正尋求將路易斯安那州東南部的業務，遷移至州內其他地方。

監管機構表示，約有140萬桶石油和18.8億立方尺的天然氣處於停產狀態。石油公司在運送離岸工人的行動緩慢，上周在颶風來臨前共撤離288個平台的人員，截至周三，共39個平台的人員回歸。

Wood Mackenzie高級能源分析師Mfon Usoro表示，由於富爾雄港的損失嚴重，若要完全恢復海上營運，預估需要至少2周或更長的時間。

AccuWeather估計，颶風艾達造成的經濟損失可能達到700億至800億美元(約5,460億至6,240億港元)，其中大部分損失來自石油產業和供應鏈的延遲恢復。電力及電話服務中斷，能源公司無法直接聯繫評估管線和煉油廠損失的工人。當地於周三仍有近100萬戶家庭和企業斷電。

美國能源部表示，路易斯安那州7家煉油廠每天加工約170萬桶石油，佔全美產量的9%。重啟煉油廠將取決於外部電力恢復的速度，預計部分廠將在未來4周內維持停產。在石油輸出國組織(OPEC)同意逐步增產後，周三的國際油價持續小幅波動，預計美國原油價格在短期內將繼續承受煉油廠停產的壓力。