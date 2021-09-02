【高盛推介】舊經濟股落後 資金趁低吸納
2021年09月02日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：周四(2日)早段科網股帶動大市上升，唯屬舊經濟股份逆市下跌。當中周三(1日)升約0.8%的滙豐控股，周四早段低開約1.2%後跌幅擴大，最低見41.05港元，為7個月低位。
此外，同屬舊經濟股的友邦保險，周三升約0.9%，周四早段亦逆市下跌。早段低見91.55元後跌幅收窄。友邦上周公布，就投資於環球物流物業市場，與普洛斯達成策略夥伴協議。
觀察個股輪證資金流向，滙控認購證於上周五至本周二(27日至31日)共錄得約290萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。認沽證則於周三繼續獲資金流入，牛熊證方面，則見牛證及熊證於周三皆獲資金流入。此外，周四早段即市見資金趁低吸納好倉。
友邦方面，近期資金持續部署認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約530萬元。牛熊證方面，則見周三流入牛證的資金集中在85至90元收回區域的產品。熊證則於周三獲資金流入，並集中在100元收回區域的產品。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價40至48元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購證(20462)。價內選擇可留意屬長期的滙豐購證(20148)。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛證(62813)，與現價有約3.3元收回距離。
滙豐購證20462，行使價45元，2022年1月26日到期，實際槓桿11.5倍，行使價40至48元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購證20148，行使價36.93元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.8倍，價內、長期。
滙豐牛證62813，收回價38元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率9倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡滙控，可留意年期約3個月，屬高槓桿的低街貨滙豐沽證(21251)。
滙豐沽證21251，行使價37.33元，2021年11月22日到期，實際槓桿13.4倍，高槓桿、低街貨。
友邦購證24487，行使價100元，2022年3月28日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。
友邦牛證52525，收回價85元，行使價84.4元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
友邦熊證50069，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率11.7倍，市場上槓桿最高之一近熊。
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