瑞銀：消費仍是驅動中國經濟主要動力　看好體品股等

瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕於電話會議稱，內地很多「90後」、「00後」年輕人對國家有強烈的民族自豪感，加上國產品牌在提升美譽度，「國潮」正貫穿消費品的各個子行業，包括啤酒、中價位段化妝品、快時尚品牌、家電及奶粉等。她尤其看好受惠於「國潮」的啤酒及體育用品股，供應鏈布局全球的家電企，以及有「數字化基因」的零售企業。

體育用品股估值處於高位，但她認為，相比起美國運動服飾品牌，中國體育用品股估值並非特別貴，尤其是內地體品股增長速度更快。在今年較高基數下，體育用品股企業明年上半年收入增長或放緩，但中長期內地人均消費提升，體育用品股的份額仍處於提升過程。

談及內地政府接連監管多個行業，包括教育、科技等，她相信，包括反壟斷、雙減及保障外賣仔權益等政策，皆針對中產階級消費，對消費者影響屬正面。

她引述該行對約2,000個消費者調研數據表示，內地消費意願還沒回到疫情前水平，因為工資增速平均反彈6%，仍不及2019年水平，尤其是低收入人群的儲蓄意願提升。由於疫情反覆，服務行業恢復緩慢，消費可能要到明年下半年始能回到疫前水平。

她表示，6至8月受洪水及疫情拖累，包括餐飲酒水的在外消費壓力很大，9至10月份的零售消費表現要視乎疫情控制。大城市學校已正常開學，證明疫情控制已好轉；倘得到合理控制，對餐飲、零售及旅遊行業將帶來正面作用。

她相信，消費仍是驅動中國經濟前進的主要動力，未來消費於經濟佔比例會更高。因為內地推動新型城鎮化有利於推動低線城市消費升級，當中內地提倡的「城市圈」建設，可以讓大城市持續帶動周邊的三四線城市發展。