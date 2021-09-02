紅杉中國：醫療健康投資基金發展空間大　香港為科企上市首選

紅杉中國創辦人沈南鵬認為，中國生物科技企業將在未來幾年於環球市場得到關注，而資本市場的支持，亦推動行業轉型及創新。

他提到，香港、上海科創板先後容許尚未有盈利或收入生物科技企業上市、2015年中國藥監局監管改革等，帶動中國醫療健康產業發展及投資生態。

他解釋，醫療健康及生物科技行業的研發成果雖然能為社會創造價值，但研發周期長，技術風險亦大，企業甚至會有很長時間沒有收入或現金流，故需要大量資本的長期支持，無論是上市前融資或上市及上市後集資均十分重要。

他又指，香港投資者多元化，而且質素高，惟目前活躍且專注於醫療健康投資的二級市場基金不超過30間，認為在這方面的發展空間仍然很大。由於生物科技及醫療健康學業有非常高的專業性，因此投資者對企業產品的科技、技術壁壘及差異化等，需要有自己的分析及認知，需時培育專才。

他說，香港不僅是中國生科企的上市首選，亦吸引國際生科企業，如信達生物、藥明巨諾、再鼎醫藥等。另外，本港的大學、科研團隊具極高水平，加上港府支持創研的政策，將有助香港成為全球生物科技及醫藥科技中心，並帶動大灣區的醫藥產業生態成型。