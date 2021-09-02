美監管起訴虛擬貨幣平台BitConnect創始人涉嫌詐騙

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)周三(1日)正式起訴已解散的虛擬貨幣交易平台BitConnect創始人Satish Kumbhani，指其涉嫌策劃史上最大虛擬貨幣騙局之一，從散戶投資者中詐騙約20億美元。

BitConnect由2016年起出售自家數碼資產BitConnect Coin以換取比特幣，聲稱以自動化算式透過交易所收集的比特幣以賺取利潤，利潤透過支付利息向投資者分享。其在官網指，公司歷史每日利潤高達2%，從未試過錄得虧損，年化回報達3,700%。實際上，2018年1月16日BitConnect Coin價格暴跌92%，導致投資者巨大損失。

SEC表示，BitConnect沒有以算式交易比特幣，可說是龐氏騙局，加上Kumbhani挪用部分比特幣，及向其「打手」分享部分所得資產。

SEC同時指控該公司推廣人Glenn Arcaro和其公司涉嫌欺詐，稱他在2017年8月至2018年1月推廣BitConnect期間，收受超過2,400萬美元的「推薦佣金」和「發展資金」。