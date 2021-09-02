富達：股息增長與企業ESG質素呈明顯正相關性

投資管理服務公司富達國際發表報告指，股息增長與企業ESG質素呈明顯的正相關性。平均而言，可持續性投資評級為A級企業的歷年股息增長比例最高，平均增長超過5%，而D級和E級企業的平均股息增長比例則最低。

該公司以其專屬的可持續性投資評級(ESG評級)，針對全球約4,900家公司歸類為A至E級。分析結果顯示，歷年股息增長與ESG素質呈現明顯的正相關度。

該公司投資總監Matthew Jennings解釋，主要由於企業對環境及社會風險和機會作出良好的管控，將有助公司避免產生更高的監管成本及訴訟等。同時，良好的企業治理可降低企業出現過度槓桿的資產負債表。然而，若企業所屬行業的可持續性存在結構性問題，則無論公司的管理狀況是否良好，都有可能出現偏弱勢的股息增長。

有鑑於優越的股息增長前景，投資者或預期ESG評級較高的股票會以明顯偏低的股息率進行交易。報告指，實際狀況並非如此。ESG評級最高和評級最低票企業組別間的股息率差距不大，且相對如投資領域非常廣泛的環球股票市場等，此差距仍屬可控。例如，意大利國家電力公司目前提供約4.5%股息率，聯合利華則約為3.5%。