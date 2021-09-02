蘋果公司手機晶片市佔率超三星　

市場調查機構Counterpoint Research公布的最新報告指出，受惠於iPhone 12的熱賣，今年第二季蘋果公司(美股：AAPL，Apple Inc.)在智慧手機晶片供應商的市佔率與去年同期相比有所增長，已經超過三星，成為全球第三大供應商。

報告內容顯示今年第2季，Apple在全球智慧手機晶片類別中佔有15%的比重，與去年同期則為13%，而同期三星的市佔只有7%，去年同期則為13%。

推升Apple市佔上揚的主要動能來自於A14，不過Apple離兩大龍頭聯發科及高通仍有一大段差距，前兩大供應商市佔分別為38%及32%。

根據今年第2季的統計，聯發科與高通所擁有的市佔均超過Apple的兩倍多，因為幾乎所有主要的Android手機製造商都依賴這兩家公司所生產的晶片。

值得留意的是，Apple的智慧手機晶片市佔在第一季為 17%。比前一季下滑可能因素在於消費者期待iPhone 13系列而暫緩購買Apple現有產品，而iPhone13將採用蘋果下一代的 A15仿生晶片。

根據一份報告指稱，Apple已要求台積電大規模生產1億顆A15仿生晶片，並要求其供應鏈將iPhone 13的產量比iPhone 12系列提高20%。

數據又顯示，Apple預計對iPhone 13系列的需求很高，這有機會逐步推升Apple的晶片市佔。Apple還計劃推出低成本的2022年版iPhone SE，這可能成為精打細算消費者的最愛，這將對其整體地位產生正面影響。