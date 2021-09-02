工人短缺刺激食品價格揚升　全球糧食供應鏈響起警號...

外電報道，據波士頓諮詢公司指出，新冠肺炎疫情令經濟活動中多個環節的人力供應短缺，此對食物及農業領域衝擊甚大，主因農糧業是全球自動化程度最低的產業，加上利潤偏低，成本上升就自然轉嫁予買方身上。據聯合國糧農組織(FAO)彙編的指數顯示，7月食物價格按年上漲31%。面對多個國家工人短缺，企業各出奇招搶人，但更甚是全球食物供應鏈勢必出現重大問題。

據報，越南須出動軍隊幫忙收割稻田；英國酪農因沒有司機到來運走牛奶而被迫倒掉；巴西的羅布斯塔咖啡豆今年要花上120日才順利收成，而往年只需90日。一家美國肉品處理商招請員工，亦需要送出蘋果公司(Apple Inc.)的智能手表Apple Watch去吸引見工人士，部分僱主必須以兩位數的加薪幅度找來或留住員工；速食連鎖店因各種成本大增，調高漢堡及捲餅的售價。

最近美國食品製造批發商Sysco和United Natural Foods傳出生產延誤，從燻肉、吐司至椰子水等產品都受到影響；英國部分店家更欠缺麵包及雞肉；連帶大型連鎖店麥當勞的奶昔亦因缺貨而停售。

至於南亞國家斯里蘭卡周二(8月31日)曾因為食品短缺而宣布進入緊急狀態，因該國私人銀行耗盡進口所需的外匯。隨着國家遇到嚴重的經濟危機，斯里蘭卡總統已下令實施緊急條例，禁止囤積砂糖、米和其他必需食品。

斯里蘭卡的砂糖、米、洋蔥與馬鈴薯等食品價格大漲，且受累於奶粉、煤油和燃料氣體短缺，商店大排長龍。貿易部長指，個別交易商囤積糧食，導致食品短缺，政府已加大懲罰囤積食品的行為。

為節省外匯，斯里蘭卡政府去年3月已禁止進口汽車和其他物品，包括食用油和薑黃，但進口商仍稱無法獲得美元去支付獲允許購買的食品與藥品。據斯里蘭卡央行數據，該國截至7月外匯儲備僅得28億美元，較2019年11月時的75億美元大削62%。