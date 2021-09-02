內地提倡「共同富裕」　惹過度干預市場憂慮

一位頗具影響力且思想開放的中國經濟學家表示，在國家追求「共同富裕」和收入更加平等之時，要警惕政府過多干預和影響市場經濟的運作。這位學者是北京大學經濟學教授張維迎，他於內地一論壇發表文章，指富人和企業家的創業積極性下降，會影響到工作機會、消費者和慈善事業，並導致國家重新走向貧窮。

張維迎表示，改革開放使中國社會變得更平等、更公平。他長期以來對「大政府」積極發聲，早期研究影響了中國的價格體系改革。張維迎稱，市場經濟給普通人提供了走出貧困和發家致富的機會。如果堅定了對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，中國就會走向共同富裕；如果失去了對市場的信念，引入愈來愈多的政府干預，中國只能走向共同貧窮。

在實現共同富裕的廣泛倡議下，隨着當局加大力度減少收入不平等，重塑社會格局，張維迎的文章傳達出的謹慎態度很是罕見。外界對各行業的強監管行動感到擔憂，並揣測中國是否會在改革開放上走回頭路。

高層領導人曾提到要加強「三次分配」，即鼓勵富人回饋社會。張維迎表示，「如果企業家沒有積極性創造財富了，政府也就沒有錢轉移支付了，慈善事業也就成了無源之水。