打擊「黑嘴」與「粉絲兵團」　微博關閉至少52個帳號

為了響應北京呼籲清理被視為有害內地經濟的內容，內地最大的社交媒體公司之一關閉了擁有數百萬粉絲的股票帳戶。

根據周三晚的聲明，營運約50億活躍用戶網站的微博關閉了至少52個帳號，因其違反了發布財經新聞的新規定。最大的帳戶「股社區」擁有325萬粉絲。

這些聊天室通常會向粉絲收費，加入後可以獲得買股提示。其中一個帳號提供粉絲如何交易上證指數，曾在5月份建議粉絲在3,482至3,488點左右「大膽」買入。

另一個「股上雲霄」的帳號，據講在3月12日告訴用戶購買河南明泰鋁業的股票，這家在上海上市的鋁板帶箔製造商的股價自貼文發布以來上漲了98%。該帳戶其他兩個選股的跌幅超過10%。其他帳號則評論了內地人口等敏感的宏觀政策問題，而一些帳號則上傳了外國媒體文章的截圖或引述。

微博對新規的解釋，讓外界得以一窺哪些內容形式會被當局視為有害內地經濟。網信辦上周五宣布專項整治行動，要求商業網站和平台刪除「惡意」唱空中國金融市場，歪曲解讀內地財經方針政策、宏觀經濟數據的內容。此舉目的為推動經濟社會「持續健康發展」營造「良好」網上輿論環境。