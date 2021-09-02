報告：上半年全球金融科技投資額7600億　創歷史新高

外媒引述台灣KPMG安侯建業周四(2日)發布金融科技投資趨勢半年度報告指出，全球金融科技在併購、創投、私募的融資規模在今年上半年飆至新高，在閒置投資資金儲量、金融機構及其子公司的日益多樣化下，加上金融科技創新，帶動投資金額從去年下半年的871億美元(約6,793億港元)增加至980億美元(約7,644億港元)，刷新歷史紀錄。

報告指出，今年上半年，金融科技的估值仍然有非常高的成長空間，因為投資者認為該領域具有吸引力，這也可能是獨角獸誕生以爆炸式增長的驅動因素，今年上半年共有163個獨角獸誕生。報告發現，從財富科技、監管科技到加密資產及數碼網絡安全等，各種金融科技行業的交易規模都在不斷增長。

從上半年趨勢來看，預估下半年金融科技的併購活動與企業間合作關係應將會持續，企業正積極透過併購或與大型科技公司合作擴展業務範圍，隨着B2B服務逐漸成熟，金融機構透過與其他環境的結合，讓銀行即服務嵌入式金融科技受到投資人更大關注。

另外，數碼網絡安全與虛擬貨幣也隨着新型產品和服務的出現，以及更大量的數碼交易，將成為金融科技下一波投資的熱點。