金價企1815美元 道期升67點
2021年09月02日 16:15
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美匯指數報92.45；港匯見7.7769；離岸人民幣(CNH)報6.4589；美元兌日圓報110.4；歐元企1.1846，英鎊處1.3787。金價報1,815美元。布油報71.48美元，紐油報68.43美元。道指期貨升67點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-20:30 美國7月貿赤
-22:00 美國7月工廠訂單（按月）
●港股連日累彈近千點後有回吐壓力，恒生指數全日收報26,090點，升62點或0.24%。國企指數收報9,341點，升69點或0.75%。主板成交約1,710億港元。科技指數收報6,801點，升107點或1.61%，表現跑嬴大市。大型科網股做好，騰訊一度重抵500元大關，高見510元，收報496元，升幅收窄至1.5%。阿里巴巴漲3.5%企171元；美團及小米各升0.08%及0.3%。快手獲納入港股通名單，全日收升逾5%。https://bit.ly/3DEIUQa
●歐股早市靠穩，聯合利華跌1.8%。https://bit.ly/3yEiniq
●滬綜指收升29點，創業板指跌1.5%。https://bit.ly/3zGYpEV
●中國經濟：
-內地五部門約談11家網約車平台公司，要求整改。
-字節跳動證實正緊縮金融相關業務，計劃出售證券部門。
-逾70間中港上市公司於業績報告中提及「共同富裕」。
●全球缺「芯」！特斯拉電動跑車延至2023年交付。
●先買後付成風，美企鬥搶商機。
●Google涉壟斷數碼廣告市場，司法部擬提告。
●國際清算銀行將與4個地區開展央行數碼貨幣測試。
●港交所：中企查詢在港上市個案明顯增加。
●障礙解除！比亞迪半導體重啟IPO。
●H＆M子企涉虛假宣傳，遭上海罰款29萬人幣並責令改正。
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●颶風重創墨西哥灣80%油產，復原料需至少兩周。
●報告：上半年全球金融科技投資額7600億，創歷史新高。
●美監管起訴虛擬貨幣平台BitConnect創始人涉嫌詐騙。
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