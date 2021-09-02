中手游：監管對業務影響微　下半年海外將推10款遊戲

冼預料，該政策對集團影響不大，主因是其遊戲業務模式以18至35歲用戶為主，未成年用戶收入佔比約佔總收入0.026%。

中手游上半年純利按年增長36.76%至3.93億元人民幣(下同)。針對海外市場業務，期內集團海外收入錄2.19億元，按年大幅增長6,250.4%，當中，港、澳、台三地收入佔比依次為香港、台灣及澳門。他指，集團將會積極發展海外市場，預期下半年海外將推出10款遊戲產品，希望下半年海外收入佔比有所增長。