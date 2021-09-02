中手游：監管對業務影響微 下半年海外將推10款遊戲
2021年09月02日 16:23
東網電視更多新聞短片
冼漢迪
中國近日為防止未成年人沉迷網絡遊戲，發出了多項指引，如規定遊戲供應商只能在每周五、六、日晚上20時至21時，向18歲以下青少年提供遊戲服務。對此，中手游(00302)執行董事兼副董事長冼漢迪在電話會議表示積極支持，指非常認同遊戲需要設防沉迷系統，能限制未成年使用者遊戲使用時間，自己作為父親，積極響應。他表示集團現時發行的全部遊戲均安裝了實名認證系統、防沉迷系統及遊戲適齡提醒。
冼預料，該政策對集團影響不大，主因是其遊戲業務模式以18至35歲用戶為主，未成年用戶收入佔比約佔總收入0.026%。
中手游上半年純利按年增長36.76%至3.93億元人民幣(下同)。針對海外市場業務，期內集團海外收入錄2.19億元，按年大幅增長6,250.4%，當中，港、澳、台三地收入佔比依次為香港、台灣及澳門。他指，集團將會積極發展海外市場，預期下半年海外將推出10款遊戲產品，希望下半年海外收入佔比有所增長。
他續指，海外市場中主要集中在華人市場，因集團知識產權(IP)遊戲業務，主要以中國具口碑的文學或文化相關作品為主，因此更吸引認識作品的群眾。集團計劃與騰訊(00700)及大陸影音平台愛奇藝合作，重拍《仙劍奇俠傳》系列影視，有助以其為主題的IP遊戲維持熱度，同時為公司增加收入。