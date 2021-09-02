華夏基金香港：美財長訪華及中國寬鬆政策為後市關鍵

中國部分經濟數據表現遜市場預期，中資基金公司華夏基金(香港)認為，部分上市公司的中期業績並不突出，個別公司下半年業績指引尚未明確，或增加中國政府推出刺激政策的機會，有利中港股市表現。而市場下一步走向，需視乎9月份美國財長耶倫訪華能否順利進行及中國可能邁向的寬鬆政策。

該行提到，中國及美國積極緩和雙方的緊張關係，認為在某程度上可以理解為對9月份美國財長耶倫訪華能否順利進行而做出的鋪墊，而耶倫訪華將意味着拜登政府與中方首次面對面進行經濟會談，對中方是否會進一步購買美債給出更明確的信號。寬鬆的貨幣政策為市場注入龐大的流動性，亦為股票市場注入動力。

華夏基金(香港)指，2021年亞太股市整體跑輸標普500指數，但中國股票市場走勢仍符合新興市場波動特徵。在經歷了今年2至7月的跌浪後，最近資本重投中國科技板塊，加倉持續受壓的中國互聯網股票，其中一隻在美國上市、追蹤中國互聯網公司的交易所買賣基金(ETF)於8月23日產生自發行以來單日最大流入，單日流入5.3億美元。