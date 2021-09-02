華夏基金香港：美財長訪華及中國寬鬆政策為後市關鍵
2021年09月02日 16:26
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（中新社圖片）
中國部分經濟數據表現遜市場預期，中資基金公司華夏基金(香港)認為，部分上市公司的中期業績並不突出，個別公司下半年業績指引尚未明確，或增加中國政府推出刺激政策的機會，有利中港股市表現。而市場下一步走向，需視乎9月份美國財長耶倫訪華能否順利進行及中國可能邁向的寬鬆政策。
該行提到，中國及美國積極緩和雙方的緊張關係，認為在某程度上可以理解為對9月份美國財長耶倫訪華能否順利進行而做出的鋪墊，而耶倫訪華將意味着拜登政府與中方首次面對面進行經濟會談，對中方是否會進一步購買美債給出更明確的信號。寬鬆的貨幣政策為市場注入龐大的流動性，亦為股票市場注入動力。
華夏基金(香港)指，2021年亞太股市整體跑輸標普500指數，但中國股票市場走勢仍符合新興市場波動特徵。在經歷了今年2至7月的跌浪後，最近資本重投中國科技板塊，加倉持續受壓的中國互聯網股票，其中一隻在美國上市、追蹤中國互聯網公司的交易所買賣基金(ETF)於8月23日產生自發行以來單日最大流入，單日流入5.3億美元。
該行認為，技術面上，一些追蹤中概股的指數已經到了近10年來的技術反彈點， 中國的增長股已經到了長期趨勢的向上均值回歸的位置。雖然目前市場不會立即「V形」反彈，還會有一些政策出台後會對市場造成的干擾。現時美國股市處於高位，市場仍有調整潛在風險。不過，香港市場在過去4個多月出現調整，大部分風險已釋放，投資者或可開始積極布局。根據外媒數據，2020年9月17日至2021年8月25日，華夏恒生科技指數ETF(03088)的追蹤差異是香港市場上數隻追蹤恒生科技指數的ETF之中最小的，可緊貼恒生科技指數的表現。