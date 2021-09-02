港交所夥科技園拓生物及金融科技發展

根據合作備忘錄，香港交易所可借助香港科技園的生物科技行業專家，就生物科技公司的上市申請給予意見。香港科技園將籌組專家團隊，在有需要時與香港交易所分享相關知識及專業意見，協助香港上市制度維持高度投資者保障，鞏固香港作為全球第二大生物科技融資中心的領導地位。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，香港科技園是備受推崇的創新和專業機構，很高興能與他們攜手推動近年於香港蓬勃發展的生物科技和新經濟生態圈，期望彼此能通力合作，共同實現對社區的抱負，支持這些帶領未來發展的企業茁壯成長、邁向成功。

香港科技園行政總裁黃克強指，香港科技園深信生物科技及金融科技是香港未來創科發展的核心支柱，與香港交易所的合作計劃讓我們更接近實現這一願景。今次的合作將為最優秀的本地和國際企業創造了理想的投資平台和創新生態系統，以幫助企業取得成功，亦有助提升香港作為全球生物科技和金融科技領導者的地位。

自上市改革實施後，香港成全球第二大的生物科技融資中心。自2018年4月至今共有73家醫療健康及生物科技公司於香港交易所上市，首次公開集資額達2,270億元。截至2021年8月，已經有超過50多家醫療健康公司提交上市申請。

香港科技園設有獨特的生物醫學科技研發平台，結合頂級設施及初創培育計劃，為業內公司提供集資、研發、產品開發以至商業化等多方面的支援。香港科技園現為逾150家生物科技企業提供服務，當中包括各種以科技為本的醫療器材、診斷、治療、個人護理、再生醫學及傳統中醫藥等不同醫療解決方案。