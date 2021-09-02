8月份工商舖買賣註冊金額逾115億元　創近兩年新高

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份工商舖整體註冊金額按月顯升約18%，錄115.56億港元，為自2019年10月後的近兩年新高，主要是受多宗逾億元成交所帶動。

上月工商舖大部分板塊的註冊金額均上升，其中工廈涉額達71.98億元，按月上升約69.8%，而商廈註冊金額亦達22.96億元，較7月多約31.3%。至於舖位買賣涉額20.71億元，按月大幅減少約45.7%。

8月份工商舖宗數均繼續按月下跌。當中以商舖按月跌約18.8%最多，成交量130宗。其次是工廈註冊量，最新報338宗，按月減少約6.9%。而商廈則較7月挫約4.1%至116宗。上月整體註冊宗數為584宗，是近5個月以來首次跌破600宗水平，按月下跌9.3%。

若按金額劃分，8月份註冊量最多的為500萬元或以下物業，共錄268宗，但按月仍少約11%。期間共錄得9宗億元買賣，按月減少4宗，當中大手成交多為工廈物業，其中4宗更為全幢成交，涉資共42.86億，佔總註冊金額約37%。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，8月份繼續錄得多幢全幢工廈註冊成交，當中不乏為鄧成波家族所放售，其中有不少來自中資及本地的買家接貨，可見投資者對工廈市場前景充滿信心。