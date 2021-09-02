柴灣杏花邨連租約放盤逾1年　終以1515萬元成交

大型屋苑買賣盤源持續減少，柴灣杏花邨一個連租約盤，市場放盤已逾1年，累減185萬元後，近日都以1,515萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨46座中層1室，實用面積約826方呎，三房連儲物室間隔，望海景，放盤逾1年，原先叫價1,700萬元，隨後連番減價，累減185萬元或約10.9%，終獲區內買家以1,515萬元連租約承接，實用呎價約18,341元，單位現時以31,000元租出。

●小西灣藍灣半島6座高層A室，實用面積約750方呎，套三房及工人房間隔，坐享全海景，以1,400萬元易手，實用呎價約18,667元，新買家屬於用家，鍾情單位位於特色落地玻璃樓層。

●筲箕灣形薈1B座高層D室，實用面積約490方呎，兩房間隔，獲租客以21,000元租入，實用呎租約42.8元，新租客人為區內客，見屋苑附設會所，故決定租入。

●鰂魚涌太古城9月份已錄兩宗買賣，包括金山閣高層E室，實用面積約593方呎，兩房間隔，叫價約為1,050萬元，議價後以約1,000萬元成交，實用呎價約16,863元，新買家為同區用家。

●鰂魚涌康怡花園C座極低層14室，實用面積約526方呎，兩房間隔，原先叫租18,500元，經議價後減價1,300元或約7%，新近以17,200元租出，實用呎租約33元，新租客是同屋苑租客，見單位比原本租住單位裝修更新淨，拍板承租，而屋苑8月錄得12宗租賃成交，平均實用呎租約36元。

●大坑名門2座高層A室，實用面積約1,387方呎，套四房間隔，並連工人套房，外區客以月租71,800元承租，實用呎租約51.8元，業主於2007年4月以約3,389.5萬元購入，若以目前租金計算，回報率逾2.5厘。

●天后金龍大廈B座中層5室，實用面積約589方呎，三房間隔，以1,065萬元成交，實用呎價約18,081元，新買家為同區租客，斥資入市自用。

●上環帝后華庭3座高層F室，實用面積約490方呎，以1120萬元易手，實用呎價約22,857元，新買家屬於用家，原業主則於2002年以225萬元一手買入，持貨19年帳面獲利895萬元，單位升值約3.98倍。

●西半山殷樺花園2期頂層連天台特色戶，實用面積約842方呎，連約679方呎天台，套三房套，享維港海，以2,470萬元易手，實用呎價2,9335元，新買家屬於用家。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍8月錄33宗買賣，較7月下跌31%，平均實用呎價報19,084元，創逾兩年半新高，其中碧海藍天6座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，7月開價950萬元，現零議價下沽出，實用呎價約19,038元。

●長沙灣泓景臺8座高層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，吸引換樓客比較多個屋苑放盤後承接，成交價896萬元，據悉較原叫價938萬元，調減42萬元，實用呎價約19,145元。

●西南九龍匯璽3B座高層E室，實用面積約349方呎，一房間隔，議價後以903萬元成交，實用呎價25,874元，新買家鍾情鐵路上蓋屋苑，議價後即拍板入市自用，原業主於2017年12月以811萬元一手購入，持貨逾3年帳面獲利92萬元離場，單位期內升值約11%。

●西南九龍匯璽錄10月8座中低層E室，開放式間隔，實用面積約267方呎，以約15,000元放租1星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約14,500元租出，實用呎租約54.3元，新租客為單身人士，故睇樓後即決定承租。

●奧運站柏景灣10座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，以1,060萬元成交，實用呎價約22,796元，原業主早於1999年11月以281萬元購入，持貨逾21年帳面獲利779萬元，單位期內升值約2.8倍。

●旺角利奧坊．凱岸2座中層K室，一房間隔，實用面積約278方呎，業主不久前放租單位，吸引區內客洽詢，終以14,500元租出，實用呎租約 52.2元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●東涌映灣園8月共錄得25宗買賣，相比7月20宗增加25%，項目8座高層G室，實用面積約737方呎，原則三房改成兩房，享機場海景，叫價965萬元，經議價後以950萬元沽出，實用呎價約12,890元，新買家為外區分支家庭，睇樓後隨即還價入市。

●馬灣珀麗灣兩日錄2宗買賣，包括30座中層E室，實用面積約762方呎，套三房連儲物房間隔，叫價980萬元，累減47萬元，以933萬元沽出，實用呎價約12,244元，新買家為外區換樓客，一睇即中，還價後立即承接作新居。

●青衣房協項目綠悠雅苑8月共錄得7宗買賣，較7月多2宗或40%，包括2座高層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，附設露台，今年4月於未補價第二市場以750萬元放售，5月降價至720萬元，新近經議價後，進一步減價25萬元，至695萬元沽出，實用呎價約12,799元，新買家為外區上車客，睇樓兩個多月，還價後即拍板承接。

●青衣美景花園7座高層F室，實用面積約401方呎，大兩房間隔，可遠眺海景，原先開價580萬元，經議價後減價5萬元，新近獲同區分支家庭以575萬元承接，實用呎價約14,339元，原業主於2017年4月以約418萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約157萬元。

●屯門御海灣2座低層M室，實用面積約314方呎，一房間隔，享內園池景，放租不足24小時，原先叫租12,500元，近日以12,000元租出，減價500元或約4%，實用呎租約38元，新租客為區內分支家庭，屋苑8月錄逾30宗租賃成交，目前放盤量不足10個，入場價12,000元。

●屯門御半山2期2B座高層D室，實用面積約413方呎，兩房間隔，月租叫價18,000元，經議價後以16,000元租出，實用呎租約38.7元，新租客為兩名嶺南大學內地學生，透過在香港的朋友幫忙睇樓，日前隔離完畢立即簽約承租上址。

●屯門新屯門中心6座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主調整價格，累積減價達35萬元，獲區內首置客以575萬元購入作自住之用，實用呎價約12,637元。

●屯門海典軒1座中層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔，租客為區內客，為方便子女升學，決定以13,000元承租，實用呎租約28.4元，如以現時同類型單位的銀行估值約646.5萬元計算，租金回報率可達2.4厘。

●天水圍栢慧豪園6座中層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，外區客租客表示想轉換居住環境，而且業主有800元的議價空間，租客遂便決定以月租12,000元即睇即租，實用呎租24.3元，以同類型單位銀行估價約626萬元計算，租金回報率達2.3厘。

●元朗區8月共錄158宗成交，較7月228宗回落約30%，溱柏剛錄得9月首宗買賣，單位為5座高層F室，實用面積約468方呎，一房連儲物房間隔，向內園，叫價640萬元，微減3萬元，即獲上車客以637萬元承接，實用呎價13,611元。

●元朗公屋朗屏邨賀屏樓低層1室，兩房間隔，實用面積約355方呎，新買家為外區客，為搬近家人方便照顧，早前於區內物色心儀單位，有見上址間隔實用，考慮不久即決定承接，原業主月前於未補價第二市場開價約250萬元放售單位，雙方議價後以200萬元成交，實用呎價約5,634元。

●上水皇府山2座中層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，放盤數天，即以14,000元租出，實用呎租約29元，新租客在內地居住，於香港讀書，由於需要趕在開學前預租單位，故找朋友代為睇樓。

●大埔廣場1座中層C室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約538萬元，雙方議價後以525萬元易手，實用呎價14,189元，新買家為上車客，購入單位自用，原業主則於2018年3月以497萬元購入，持貨3年帳面僅獲利28萬元離場，單位升值約5.6%。

●大埔居屋新興花園康信閣高層I室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望樓景，已補價自由市場原先開價580萬元，放盤約半個月，累減10萬元，減幅1.7%，獲用家以570萬元承接，實用呎價約13,380元，原業主於2018年4月購入上址，當時作價483萬元，已補地價，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利87萬元，期內升值約18%。

●沙田第一城8月錄25宗買賣，包括21座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，議價後以550萬元易手，實用呎價約16,820元，原業主則於2013年以319萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約231萬元離場。

●大圍盛世1座北翼中低層A室，實用面積約678方呎，套三房連套房間隔，日前以1,350萬元易手，實用呎價約19,912元，原業主則於2012年以665萬元購入，持貨9年帳面獲利約685萬元離場，單位升值約1.03倍。

●大圍珀玥低層D室，實用面積約268方呎，一房間隔，議價後以580萬元易手，實用呎價約21,642元，原業主則於2018年以543萬元購入，持貨3年帳面獲利約37萬元離場，單位升值約6.8%。

●馬鞍山夾屋雅景臺4座中層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，自由市場開價700萬元，累減20萬元或約3%，獲買家以680萬元承接，實用呎價約14,316元。

●馬鞍山薈朗1座中層B2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，日前以426萬元易手，實用呎價約19,276元，原業主於2016年以313萬元購入，持貨5年帳面獲利約113萬元離場，單位期內升值約36.1%。

●西貢茅坪新村單號屋，最初開價1,800萬元，買賣雙方議價後，降價112萬元或6.2%，終以1,688萬元易手，新買家原居於九龍塘數十年，期望退休後有更大的居住環境，遂斥資入市上址作新居。

●將軍澳晉海2A座中層F室，實用面積約340方呎，一房間隔，吸引新婚夫婦承接自用，單位今年4月中放盤，原叫價750萬元，現議減25萬，以725萬元成交，減幅約3.3%，實用呎價約21,324元，原業主於2017年10月以548萬元購入，轉手帳面獲利177萬元，升值約32%。

●將軍澳新寶城單號車位，原先開價168萬元，經議價後減價5萬元或3%，新近以163萬元沽出，原業主於2011年10月，以約46.8萬元二手購入，持貨約10年帳面獲利約116.2萬元，升值約2.5倍，屋苑現時約有23個車位放盤，入場費由178萬元起。

●將軍澳新都城1期6座高層D室，實用面積約526方呎，套三房間隔，新近以888萬元沽出，實用呎價約16,882元，原業主於2008年6月以約306萬元購入，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約582萬元，物業升值約1.9倍。

●將軍澳清水灣半島5座高層H室，實用面積約610方呎，三房間隔，望山景，原先開價920萬元，放盤兩星期，累減50萬元或5.4%，獲區外買家以870萬元承接，實用呎價約14,262元。