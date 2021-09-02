8月二手市蝕讓大增四成　未補價公居屋受熱捧

公營房屋業主紛紛獲利離場。黃大仙公屋竹園北邨高層單位，於未補價第二市場售243萬元，原業主持貨22年沽貨，物業升值逾8.7倍。

富誠地產謝婉玲稱，上述單位為蕙園樓高層6室，實用面積約443方呎，獲綠表客承接，呎價約5,485元，由於單位能承做的按揭成數較低，成交價略低於市場。原業主於1999年6月僅以25萬元購入，帳面獲利218萬元離場。

白居二轉買納米公屋單位，該行黃偉祺指，同區黃大仙下邨龍康樓低層11室，實用面積約145方呎，開放式間隔，去年於第二市場叫價180萬元放售，由於屋邨成交呎價7月最高曾逾9,500元，上述買家睇樓僅一次，即以130萬元購入，呎價約8,966元。原業主持貨約5年，帳面獲利約113萬元，期間升值約6.6倍。

此外，房協旗下青衣綠悠雅苑連錄成交。中原楊麗珍稱，屋苑上月錄7宗買賣，按月多約40%，其中2座高層C室兩房戶，實用面積約543方呎，今年4月於第二市場以750萬元放盤，5月降價至720萬元，經議價後再減25萬元，獲外區上車客以695萬元購入，呎價約12,799元。原業主持貨約8年，帳面獲利334.6萬元，單位升值約93%。

已補價自由市場居屋亦錄出貨個案。世紀21宇田劉碧珍稱，大埔居屋新興花園康信閣高層I室兩房戶，實用面積426方呎，放盤約半個月，累減10萬元，獲用家以570萬元承接，呎價約13,380元，原業主持貨約3年剛滿辣招期即沽，帳面獲利87萬元，期內升值約18%。

二手交投開始放緩，加上股市波動，8月份市場錄得多宗損手轉讓個案。綜合市場資料，上月出現至少23宗帳面貶值成交，按月大增約四成。踏入9月，新界洋房即「見紅」，上水天巒洋房劈價至6,000萬元售出，原業主持貨約11年帳面蝕逾1,000萬元。

綜合市場資料，7月份二手樓市出現至少16宗帳面貶值成交，但上月有關數字已見上升，而蒸發樓價金額共逾5,500萬元。期內沙田九肚澐瀚低層單位，連車位售3,400萬元，物業約3年多帳面共跌價逾1,100萬元，為上月最多個案。事實上，8月份貶值成交中，佔逾80%為持貨約5年或以下的轉手個案。

上水天巒剛再錄損手買賣。中原譚永康表示，該盤琉森大道單號屋，實用面積約2,774方呎，開價約6,500萬元，減價500萬元後，獲新買家購入自用，呎價約21,629元。原業主於2010年以7,088萬元購入上址，期內帳面蝕讓約1,088萬元，物業貶值約15.3%。但當中未扣除一手購入時有機會獲得的回贈。

資料顯示，西南九龍匯璽II第3B座一個中層單位，早前以654萬元登記售出，較逾3年多前購入價，帳面低約2.3%。若以單位實用面積約272方呎計，呎價約24,044元。

此外，近日大型屋苑減價成交增多。世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨46座中層1室，實用面積826方呎，三房連儲物室間隔，原先叫價1,700萬元，市場放盤逾1年，累減185萬元，剛獲區內客以1,515萬元連租約購入，呎價約18,341元。

同屬港島藍籌盤的鰂魚涌太古城，9月已錄兩宗二手買賣。美聯錢敏義透露，項目金山閣高層E室兩房單位，實用面積約593方呎，叫價約1,050萬元放售，議價後以約1,000萬元成交，呎價約16,863元，新買家為同區用家。