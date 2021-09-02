東方海外擲122億買10艘貨船　惟遠水不能救近火...

這批新船每艘造價折合皆為12.29億港元，每艘運載量達1.6萬個標準箱，建造商乃母企中遠海運集團與日本上市公司川崎重工在內地的合資公司。東方海外去年才向他們訂購12艘每艘運載量達2.3萬個標準箱的更大型船舶，據上月公布的中期業績公告預期在2023年開始交付。

市場或許會質疑，刻下全球航運樽頸只是一時問題，現在再斥重金擴建船隊是否值得。東方海外亦表示，目前預期於每艘船舶交付前落實為每艘船舶不多於6成的合約價安排銀行融資，10隻新船到手後，流動資產將會減少，而長期負債則會增加。若未能安排銀行融資，所有建造費用就會由集團內部資源承擔，但預計內部資源足以「找數」。該企今年6月底時的現金及銀行結餘約49.72億美元(約387.81億港元)，半年內膨脹61%。

不過，該企強調，交易符合集團「十四五」發展規劃，包括提升公司船隊運力及鞏固行業第一梯隊的地位。增加自有船舶數目既符合長線戰略發展及增長計劃、應對未來市場需求，亦能減少對船舶租賃市場的依賴，而且可以增加公司每艘船舶的平均貨櫃箱位，在規模經濟效益下，每個貨櫃的營運成本將會降低，從而增強集團的成本競爭力。擬建船舶配備節能及減排技術，既會帶來成本優勢，也有助保護環境。