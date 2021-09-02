數據理想帶動　道指早段升144點

受惠經濟數據理想，美股周四(2日)早段做好，道指升144點，至35,456點；標指升18點，至4,542點新高；以科技股為主的納指亦破頂，升71點，至15,380點。

網購巨人亞馬遜計劃全球招聘5.5萬人，將是該公司有史以來最大規模招聘活動，其中在美國招聘4萬人。亞馬遜股價早段升0.55%至3,498.08美元。

蘋果公司(Apple Inc.)將從明年起容許屬媒體類別的應用程式通過第三方網站進行支付，意味許多開發者不再需要向Apple支付高達30%的佣金，另有指該公司擬2024年推Apple Car。Apple股價早段升1.2%至154.34美元。

服裝品牌American Eagle上季收入增35%至11.9億美元，仍遜預期，加上網上銷售下跌5%，反映更多人選擇到實體店購物及競爭加劇，股價早段挫9.19%至27.28美元。

升市下標指已拋離花旗美股首席策略師Tobias Levkovich對其今明兩年的預測，儘管他承認自己犯了重大錯誤，但依然堅持標指今年底目標4,000點，以及明年6月目標4,350點，兩個數字分別較標指周三收市低11.5%和3.8%，仍是華爾街最淡，其理據包括包括估值過高和華府計劃加稅，將損害企業利潤。

他坦言，低估了美國企業的盈利能力，並錯誤判斷了投資者在聯儲局貨幣刺激下追逐風險資產的意願，但鑒於聯儲局準備減購資產，經濟增長亦勢放緩，投資者應為跌市做準備。他數月前曾將標指今年預測目標從3,800點上調，如今不願再次屈服。