周末3個新盤同步開售　鎖定9600個購買力

本周六將有三個新盤同步開售，當中包括兩個市區盤及一個新界項目，合共接獲入票認購登記數目逾9,600張。

●揚海收票逾3750張 超購約19倍

項目首輪銷售提供200伙，其中188伙屬價單銷售，另有12伙四房戶則以招標形式發售。扣除20%最高折扣優惠後，折實平均呎價32,069元。

●THE HOLBORN提供420伙 最快9月下旬開售

港島區再有全新項目籌備登場。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN周四(2日)上載售樓說明書，料下周末開放示範單位予公眾參觀，最快9月下旬開售。

項目位於鰂魚涌，共提供420個單位，間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式單位佔142伙，實用面積220方呎至237方呎；一房有242伙，實用面積253至314方呎；兩房單位設24伙，實用面積452方呎；其餘12伙為特色單位，實用面積200至571方呎。該盤預計關鍵日期為2023年4月30日。

韓家輝指，項目將提供3個示範單位，有兩個為一房戶，其中一個屬無改動示範單位；另一個兩房的示範單位則為交樓標準。他透露，項目定價將參考系內港島沿線項目及港島區新盤，加上區內少有開放式單位，料可吸引上車客及投資者。

●THE HENLEY III共錄910個認購登記 超購8倍

林續指，首輪銷售有83個單位折實售價低於1,000萬元，首張價單單位市值合共約10.16億港元，折實平均呎價27,938元。首輪銷售設大手組別，A組買家最少購買一伙實用面積逾500方呎以上單位、或最多購2至4伙任何單位；B組買家可購1至4伙。在周六進行首輪銷售後，隨即部署次輪銷售。

林氏又介紹項目的交通優勢，指THE HENLEY III位處啟德發展區的都會區，坐落在跑道區及商業區的中央位置，有先天位置上優勢，除了擁有四通八達的交通，亦受惠於興建中的六號幹線。為配合政府的環保政策及恒基兆業於環境、社會及企業管治的可持續發展策略，項目建造的每個停車位均備有獨立電制位裝設電車充電設施。

●Wetland Seasons Bay第1期累收逾5000個登記

項目將於本周六發售300伙，其中有285伙以價單形式發售，其餘15伙則以招標形式發售。以價單推售的單位，涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬元至1,026.43萬元，折實呎價由13,405元至18,932元。

●信置旗下新盤8月共沽86伙 套現逾15億元

信和置業( 00083 )8月份共沽86伙，套現逾15億元，當中包括西南九龍維港滙 I至III 期佔 50伙、大埔白石角逸瓏灣8佔 26伙、旺角的ONE SOHO佔5伙及馬鞍山Silversands佔 3伙，多個成交創項目新高。

信置集團聯席董事田兆源表示，香港經濟活動及就業市場持續改善，市民對樓市信心增強，一手市場開售都能賣過滿堂紅，港島南區地鐵上蓋豪宅項目揚海收票超額十數倍。他又預期低息環境會持續，除用家外亦有不少投資者入市，樓市持續暢旺。

其中，旗下的逸瓏灣8 於周四(2日)更新2張價單，涉及兩伙單位，單位加幅約2%。有買家加快入市步伐，項目剛沽出第2座10樓A室，四房一套間隔，實用面積1,008方呎，連49方呎露台，以1,677.9萬元售出，呎價約16,646元。該盤累售515伙，套現逾51億元。

●西南九龍維港滙單日售4伙 套現4212萬元

至於維港滙III則售出3伙，包括第1B座27樓C室，一房間隔，實用面積317方呎，以944.71萬元售出，呎價約29,802元。另一個售出的單位為同座的22樓C室，以926.12萬元售出，呎價約29,215元。至於同座的18樓B單位，亦為一房間隔 ，實用面積315方呎，以897.3萬元售出，呎價約28,486元。

●柏傲莊III再錄1宗終止買賣合約 涉資1611萬元

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。