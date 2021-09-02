10年美債息或見兩厘　格羅斯：債券現金都是「垃圾」投資

有「債券大王」之稱的投資名宿格羅斯，近日「倒戈」狂踩債券跟現金一樣都是「垃圾」！他在投資展望中寫道，未來一年，10年期美國國債孳息率可能會從當前約1.3厘升至兩厘，導致投資者相當於損失約3%，又直指如果盈利增長達不到雙位數，股票也可能歸類為「垃圾」。

事實上，現年77歲的格羅斯已經唱淡債券一段日子。半年前他接受外媒採訪時透露，已在債息處於1.25厘左右沽空美債。其後美債一度遭到拋售，與債價走勢背馳的10年期美債孳息3月底時升見1.7厘，但疫情反彈引發對經濟增長的疑憂，令美息重拾跌勢。

他看淡債券主要是因為供需形勢不利於美債，認為當前的美債孳息水平是「無處可去，只有上漲」。真正的問題是孳息上升速度有多快，如果未來10年每年升10點子，相信指數債券基金的投資者仍能取得收支平衡，但孳息很可能以更快速度上升。

他指出，美國聯儲局一直通過量化寬鬆計劃吸收約60%的美債淨發行量，但面對通脹高於2%和經濟增長前景樂觀，聯儲局可能很快開始縮減買債，並於2022年中左右結束買債。雖然這意味着當局仍將買入6,000億美元或7,000億美元美債和按證，但近年外國央行和投資者均在沽售美債，顯示需求正在減弱。不僅如此，未來至少達到1.5萬億美元的財政赤字，意味美債供應將維持高企。

有鑑於此，格羅斯質疑2022年中及以後，非公開市場對於吸收這額外60%美債的意願有多大，並稱如果屆時通脹回到2%以上的目標，就可以避免爆發恐慌，但質疑以當前利率來為財政開支融資的日子還能持續多久。

在最新的投資展望中，格羅斯表示，長期以來現金都是「垃圾」，但現在有了新的「競爭者」，中長期債券基金當然都在垃圾桶裏；又謂若盈利增長達不到高預期，股票也會倒入垃圾車。

企業盈利一成增長的門檻看似不高，但能達到此條件亦不容易。東網發現，在實力最強的恒生指數和國企指數成分股中（撇除財政年度不是止於每年12月31日者），考慮到2019年及2020年企業盈利變動受中美貿易戰及疫情因素影響而變得波動，以2018年上半年及2021年上半年數據計算，列帳每股基本盈利複合增長率能有雙位數者，實際上不到30隻。

另外達標者還有新奧能源（02688）、蒙牛乳業（02319）、友邦保險（01299）和中國聯通（00762）等，準藍籌招商銀行（03968）為9.9%。

不過，須留意列帳盈利會被特殊因素推高，如中芯國際（00981）常被半導體分析師詬病沒了政府補貼，盈利會差一大截；中國生物製藥（01177）今年業績亦明顯被科興疫苗的「橫財」推高。更甚者，撇除投資公允值變動收益等項目後，騰訊控股（00700）上季非國際財務報告（non-IFRS）純利按年增長已降至7年半最慢，僅約12%。