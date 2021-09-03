東方日報B2：華重拳整治　科企紛捐獻

中國對多個行業的監管無孔不入，7月上旬以來滴滴出行(美股:DIDI)遭當局勒令下架手機應用程式，網約車平台在8月被限制抽成比例後，內地多個部門周四(2日)約談包括該企在內11家網約車平台公司，重申部分平台涉及惡性競爭、非法營運等。滴滴出行在美國周四早段股價曾挫近3%。

本次被交通運輸部、中央網信辦、工信部、公安部和國家市場監督管理總局等召見的其餘10間網約車公司包括美團出行、高德和嘀嗒出行等，要求他們維護公平競爭市場秩序、尊重市場規則、規範經營行為等，尤其是不能以虛假宣傳誘導司機加入，更不能把經營風險轉嫁給司機等。

市場研究機構TS Lombard的經濟學家格林認為，中央仍在為「共同富裕」尋找實施策略，現階段監管產業和資本市場，比推行結構性改革來得容易。

內地改革開放後，看病難、住房難、上學難成為重大民生問題，統稱為「壓在人民頭上的3座大山」，被視為壓抑國民生育意願元兇。其中住房在約10年前起不斷受政府的調控，日前才揚言控制城市住屋租金增幅於5%以內，意涵絕不限於控制金融風險。

教育方面，內地早前通過減輕學生作業及校外培訓負擔的政策意見，即所謂的「雙減」，副作用是被視為嚴重打擊教育機構業務前景，一眾內地教育股價長期「跌跌不休」，更惹來歐美資金對所有中資股罵聲四起。內媒指，今年來有逾14萬家教育和培訓相關企業倒閉，按年增約34.59%，私營教育業更風聲鶴唳。

醫療方面，中央2017年已正式取消長期實行的藥品加成政策，讓患者不需擔負高昂的藥費，更在前年啟動藥品集中採購政策，涉及仿製成藥範圍不斷擴大，迫使廠商要不減價，要不沒生意，拖累藥企不時遭遇洗倉。不過，格林預測，醫療行業將會是「3座大山」中下一座被整改的目標，更預期最壞情況下，MSCI中國指數將較現價跌10至15%。

Capital Economics高級中國經濟學家Julian Evans-Pritchard預期，中國針對公共住宅和醫療保健的行動可能會擴大，私營醫療供應商和地產商或會在定價和盈利方面遇上更多限制。

另方面，內媒周四(2日)報道，阿里為助力「共同富裕」，將促進10大行動落實，並計劃成立一個專門的常設機構。據悉，該10大行動將圍繞5方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金，受惠對象包括科技人才、中小微企業、年輕人、速遞員、網約車司機，以至老幼等弱勢人群等。

若單看以「共同富裕」為名的計劃，阿里手筆比起騰訊還要多一倍。阿里美國股價周四高見178.1美元，升1.06%，折合港元後相當於比香港股價高1.29%。

儘管阿里落力為慈善公益服務並非鮮事，但今年4月遭國家市場監督管理總局重罰逾182億元人民幣後，保護平台商家及消費者權益的決心明顯更強，畢竟中央去年已明言要阻止「資本無序擴張」。該企主席張勇同月曾指，阿里日後將加緊降低商戶經營成本，取消更多成熟業務的收費。

作為本輪科企整頓潮風眼的阿里，繼向商家慷慨解囊後，再豪擲千億元共襄善舉，惹全城熱議。以阿里今年截至6月底止財季收入約2,057.4億元人民幣計，該企助力共同富裕行動所涉資的規模等於同季收入的48.6%。

中央財經委員會第10次會議上月提出，循序漸進分階段促進共同富裕後，翌日騰訊即公布啟動「共同富裕專項計劃」，搶先響應政府有關鼓勵高收入人群和企業回報社會。連同4月中發布、首期投入的500億元的「可持續社會價值創新」項目，該企今年公布會投放在公益事業資金，已佔去其今年第二季總收入逾七成。

內地另一電商巨頭拼多多亦於上周公布，計劃撥100億元人民幣的利潤支持國家農業發展，該企本季及未來幾季的利潤將會優先投放在此項目之上，直到達標。

不過，內地監管風暴能否隨企業自動捐款潮告一段落，則屬後話。中央財辦副主任韓文秀上周雖說「不搞殺富濟貧」，但明言反壟斷和反不正當競爭是常態化的工作。北京大學經濟學教授張維迎警告，中國追求收入平等「共同富裕」的過程中，政府不應過度干預或侵害市場經濟，否則只會陷入「共同貧窮」，正確途徑是繼續堅定推進市場化改革。