美股道指收漲131點　標指納指齊創新高

受惠經濟數據理想，美股周四(2日)做好，標指和納指均創收市新高。道指收報35,443點，升131點或0.37%；標指收報4,536點，升12點或0.28%；納指收報15,331點，升21點或0.14%。

投資者等待周五(3日)的非農就業等勞動力市場相關數據，以幫助判斷未來聯儲局貨幣政策路徑。美國勞工部報告稱，截至8月28日當周，美國首次申請失業救濟人數為34萬人，降至2020年美國新冠疫情危機爆發以來的最低點。勞工部報告還顯示，此前一周的首次申請失業人數向上修正1,000人至35.4萬人，本周數據較前一周修正後數據下降1.4萬人。

E-Trade投資策略董事總經理 Mike Loewengart表示，由於初請失業金人數降至疫後的低點，當我們展望非農就業數據時，肯定會有一些樂觀情緒，我們可能會經歷一些拉扯和拉動。一方面就業報告穩健是經濟復甦的積極迹象，另一方面，它支持聯儲開始縮減規模的理由。

許多聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)成員已表示，他們會特別密切關注勞動力市場數據，以確定何時開始縮減其在危機時期的大規模資產購買計劃。

對於後市，升市下標指已拋離花旗美股首席策略師Tobias Levkovich對其今明兩年的預測，儘管他承認自己犯了重大錯誤，但依然堅持標指今年底目標4,000點，以及明年6月目標4,350點，兩個數字分別較標指周三收市低11.5%和3.8%，仍是華爾街最淡，其理據包括包括估值過高和華府計劃加稅，將損害企業利潤。

他坦言，低估了美國企業的盈利能力，並錯誤判斷了投資者在聯儲局貨幣刺激下追逐風險資產的意願，但鑒於聯儲局準備減購資產，經濟增長亦勢放緩，投資者應為跌市做準備。他數月前曾將標指今年預測目標從3,800點上調，如今不願再次屈服。

個股方面，網購巨人亞馬遜計劃全球招聘5.5萬人，將是該公司有史以來最大規模招聘活動，其中在美國招聘4萬人。亞馬遜股價全日跌0.46%，收報3,463.12美元。

蘋果公司(Apple Inc.)將從明年起容許屬媒體類別的應用程式通過第三方網站進行支付，意味許多開發者不再需要向Apple支付高達30%的佣金，另有指該公司擬2024年推Apple Car。Apple股價全日升0.75%，收報153.65美元。

服裝品牌American Eagle上季收入增35%至11.9億美元，仍遜預期，加上網上銷售下跌5%，反映更多人選擇到實體店購物及競爭加劇，股價收報27美元，急挫10.18%。