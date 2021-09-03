致富：利好因素多　布局歐股基金

無論你是否致富客戶，都可以使用致富網站的基金平台，搜尋和比較平台上不同基金的表現和資料。從網站上可見，個別歐洲股票相關基金打入近期熱賣榜，且年內取得雙位數升幅，表現領先不少中港股票基金。

致富財富管理部總經理張德明在7月初提到，歐洲股票基金是其中一類可在下半年看高一線的基金組別，有助投資者分散地域配置。現在再檢視，他認為支持歐洲股票的因素仍然存在。

儘管在新冠變種病毒快速傳播下，環球疫情有反彈迹象，但近期人們的憂慮稍為緩和，因研究發現，已接種疫苗人士即使受感染，出現重症和死亡的機率較低。因此，只要疫苗接種率高，大家對經濟重啟重拾信心。

旅遊業是歐洲經濟的重要組成部分，隨着歐洲疫苗接種率逐步提升，把疫情控制至較穩定水平，各國陸續開始放寬社交距離和旅遊限制，有利推動經濟復甦。再者，受惠去年低基數效應，投資市場年初至今炒作經濟復甦憧憬，傳統經濟板塊包括金融、消費、原材料受追捧，而當中不少是佔指數權重較高的歐洲傳統產業，因而進一步推動歐股向上。

至於從估值層面看，歐股估值較美股吸引。以截至8月尾數據為例，歐股指標Euro Stoxx 50指數的市盈率約22倍，低於美股標普500指數的約27倍市盈率。再看年內價格表現，歐洲表現較美股穩定，今年第一季、上半年、以及年內的升幅依次約10.3%、14.4%、和17.7%，這或與市場對歐央行的貨幣政策預期相比美國聯儲局幣策穩定有關。下期我們將進一步探討歐股基金投資。