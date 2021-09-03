道指升131點　紐油挑戰70美元

●美匯指數報92.22；港匯見7.7715；離岸人民幣(CNH)報6.4498；美元兌日圓處109.94；歐元企1.1873，英鎊見1.3835。金價跌至1,809美元。布油報72.84美元，紐油企69.73美元。比特幣企4.93萬美元。道指期貨窄幅上落。

●外媒引述消息人士稱，美國社群網站Reddit正在聘請顧問在美國進行首次公開招股(IPO)。

●蘋果公司(Apple Inc.)計劃在2024年之前，大規模生產電動車，其將配備自主設計和技術的電池。

●中概股將大規模退市？美證交會主席稱多為空殼公司。

●美國7月貿赤按月收窄4.3%至701億美元，少過市場預期的710億美元，期內入口跌0.2%至2,829億美元，部分反映供應不足，出口增1.3%至2,128億美元。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.4萬人，至34萬人，為疫後新低，並少過市場預期的34.5萬人，前周止持續申領人數減少16萬人，至274.8萬人，少過市場預期的277.5萬人。

●港股ADR指數收報25,937點，跌152點或0.59%。

●即月恒生指數夜期收報25,912點，跌111點，低水178點，成交13,833張。

●紐約期油收報每桶69.99美元，升1.4美元或2%；布蘭特期油收報每桶73.03美元，升1.44美元或2%。

●紐約12月期金收報每安士1,811.5美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,163點，升14點或0.2%；法國CAC指數收報6,763點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報15,840點，升16點或0.1%。

●意大利總理德拉吉：經濟增長遠超預期。

●中國證監會副主席閻慶民出席中國上市公司協會活動時表示，中國擁有全球規模最大、交易最活躍的投資者群體。截至今年6月底，股票市場投資者數量已達到1.89億，機構投資者持股比例平均值約為35.98%，投資者在公司治理中的話語權逐步增加。

●內地繼續經濟改革，表示願同各方一道，堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，共促世界經濟復甦和增長。將加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數碼貿易示範區；將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

●百上加斤！上海到洛杉磯貨櫃運費再創新高。

●星交所納特殊目的收購公司(SPAC)主板上市，9月3日起生效。