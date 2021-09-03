麥嘉嘉：光伏產業具前景　獲國策支持

「碳中和」已成爲各國的戰略目標。中國落實碳達峰、碳中和目標，確保2025年非化石能源消費佔一次能源消費的比重達到20%左右。

光伏產業發展獲得有力的政策支持。2020年，中國能源消費結構仍以煤炭（56.7%）爲主，光伏發電量佔比僅爲3%。預計2021年全國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量比重達到11%左右。在平價上網、碳中和的背景下，預計到2050年，光伏有望成爲中國的第一大電源。

根據國家能源局數據，2021年1至7月份全國光伏新增裝機17.94GW，同比增長約37%，其中戶用光伏新增裝機7.66GW，同比增長156%。中國光伏行業協會預測，到2025年全球光伏新增裝機量保守估計爲270GW，樂觀估計爲330GW，繼續保持高增長的態勢。

光伏發電是指由陽光產生的電能，可爲設備供電或爲電池充電。整個光伏產業鏈包括上游的材料，中游的光伏電池和光伏組件以及下游的光伏系統。碳中和元年，布局光伏好時機。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)