瑞銀投資銀行：「共同富裕」促進經濟發展

「共同富裕」並非全新議題，早於2012年已經提出，中國要堅持走「共同富裕道路」。這意味着較此前多年政府主要倡導的「讓一部分人、一部分地區先富起來」，政策方向出現了一定調整。2016年的「十三五」(第13個5年)規劃落實了一些具體措施來推進共同富裕這一目標，包括減貧、擴大基本養老保險和醫療保險覆蓋面、推進個人所得稅和消費稅改革等。

關於共同富裕，政府始終貫徹的整體要求和政策方向是：提高勞動報酬在初次分配中的比重，多渠道增加居民財產性收入，包括通過資本市場投資；增加公共服務供給、促進基本公共服務均等化；健全多層次社會保障體系；以及優化收入分配結構，包括稅收改革、擴大中等收入群體、增加低收入者收入等。

未來政策有何憧憬？按照政府的長期規劃，預計未來的改革舉措和政策調整可能包括：支持居民收入增長，增加醫療和教育等領域公共服務供給，擴大基本養老保險和其他社會福利的覆蓋面，並通過稅收改革和監管調整來優化收入分配，鼓勵企業在推進共同富裕中發揮更大的作用等，料這些措施將循序漸進。

就居民收入相關政策而言，支持就業增長仍將是重中之重，這意味着政府應會繼續支持提供大部分就業的私人部門、中小企業和服務業的發展，也是提高勞動報酬在初次分配中比重的關鍵。此外，政府應會加強勞動者權益保障、健全工資合理增長機制。同時，政府還應會多渠道增加居民財產性收入，並逐步推進農村土地制度和三權分置改革，進一步發展資本市場。政府還表示要以高校和職業院校畢業生、技能型勞動者、農民工等為重點，不斷提高中等收入群體比重。例如，「十四五」(第14個5年)規劃期間政府計劃開展補貼性職業技能培訓7,500萬人次，其中農民工參加培訓3,000萬人次。

社會保障和保險方面，提高社會保障水平被視為實現共同富裕的核心要務之一。政府計劃在未來幾年內進一步擴大基本養老保險(從91%提高到95%，包括更多靈活就業人員)、失業保險、工傷保險以及基本醫療保險覆蓋面。此外，政府還將進一步完善劃轉國有資本充實社保基金制度，力爭到2025年基本實現基本養老保險全國統籌、使其更加便捷地跨省轉移接續。政府還將鼓勵提高企業年金覆蓋率，提高商業保險保障能力。

對經濟的潛在影響，長期來看，共同富裕相關政策可能會對經濟產生重大影響。其一，促進經濟向消費再平衡。過去十年來，中國的經濟再平衡進展緩慢，最近停滯不前。支持就業和勞動報酬增長的相關政策應有利於提振消費，完善社會保障也有助於降低預防性儲蓄。

其二，部分行業動能調整。在消費方面，共同富裕相關政策有望促進必需品和部分非必需品的消費，但可能會抑制高檔奢侈品消費的增長。在投資方面，由於私人部門在某些服務領域面臨更嚴格的監管，可能會尋求其他領域，比如科技、可再生能源或先進製造業等政府鼓勵的行業，或者海外的投資機會。

最後，居民和政府部門的財務狀況或發生改變。由於政府力求保持房價穩定、並防止房地產投資過熱，居民可能會更多通過投資公募基金或保險等長期金融資產來積累財富。此外，隨着中國人口高齡化的挑戰日益加劇，政府在公共服務和社會保障方面的支出負擔可能加重，這或令地方政府整體債務繼續受到較為嚴格的管控。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 汪濤