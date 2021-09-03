香港PMI升至53.3　供應商延長交貨期　投入成本飆升

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，8月份香港採購經理指數(PMI)，由7月份的51.3，升至53.3，顯示香港私營經濟連續7個月好轉，增長率也是2014年2月以來最高。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，香港經濟因疫情回穩而持續向好。受惠於經濟及消費信心轉強，加上近期推出消費券等政策措施，促使訂單需求與產量攀上多年以來的高位升幅。至於整體業務前景，8月份亦見顯著改善。

不過，Pan指供應鏈仍是8月份報告的主調。供應商進一步延長交貨期，投入成本飆升，推動8月份產出價格急劇飛漲。有迹象顯示，該些制肘正為市場需求和產出添壓，而相關走勢還待日後再加探討。

報告指出，產量與新增訂單量連升5個月，同踞多年以來高位。但計及中國內地的外銷市場，整體依然疲軟，8月份已連續第3個月下跌。受訪業者將此歸因於疫情反覆，指出新一波Delta疫情局限了貿易夥伴的經營活動。

新訂單增長帶旺採購活動，繼而推高投入品的庫存量，與先前3個月截然不同。此外，企業的積壓工作量在訂單需求向好的情況下，已連升5個月，其累積速度更是5月份以來最急。

反觀供應鏈卻因疫情關係，尚未回復正軌，供應商唯有繼續延長交貨期，惡化速度更是兩個月以來最急。業者指，原材料短缺導致交貨期拖延。

由於投入品價格與薪資成本同時上升，企業8月份的整體投入成本持續加重。綜合而言，原材料貨源不足，促使供應商調高售價，而8月份採購價格的升幅，更高於長期平均值；至於薪資通脹，亦以2019年6月以來最高速度攀升，這與企業缺乏熟練人手有關。

因此，企業繼續將部分成本負擔轉嫁客戶，這從產出價格連續第4個月上漲可以反映，其升幅更是2011年8月以來最大。